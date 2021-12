Un matrimonio zaragozano ha conseguido la exoneración de una deuda de 267.722 euros, derivada de la actividad profesional del marido, gracias a la aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad.

Ante la inminente situación de ruina, que amenazaba con impedir al marido continuar trabajando como camionero autónomo, esta familia se puso en contacto con Palazón Abogados, desde donde se realizaron todas las gestiones oportunas ante el Juzgado de lo Mercantil número 2 para la aplicación de la mencionada ley y la obtención del Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho (BEPI), es decir, la liberación de todas las deudas pendientes de pago.

El pasado día 20 de diciembre, el juez dictó un auto concediendo el BEPI y, en consecuencia, dando a esta familia zaragozana la oportunidad de empezar una nueva vida sin deudas, y fundamentalmente, salvando el negocio familiar gracias al que ahora podrán salir adelante.

Todo comenzó hace unos años, cuando derivado de la crisis económica del 2008, el marido comenzó a acumular deudas, que poco a poco fueron creciendo hasta convertirse en una losa insoportable que puso en riesgo la viabilidad de su negocio como camionero.

Se trata de un caso claro de aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad, que se inicia con la solicitud ante Notario o el Registrador Mercantil de una mediación concursal destinada a alcanzar un acuerdo extrajudicial de pagos con los acreedores.

En el caso de este matrimonio, ese acuerdo no fue posible, por lo que posteriormente se acudió al Juzgado para solicitar la declaración de concurso de deudor persona física empresaria, procedimiento legal que tras estudiar minuciosamente las causas que han llevado al solicitante a la actual situación de sobreendeudamiento y analizar el estado económico y financiero determina si el concurso es o no culpable y, en caso de no ser culpable, si procede conceder la exoneración de las deudas. En este caso, 267.722 euros.

Procedimiento en auge

"Nos hallamos ante un nuevo caso de éxito de aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad, una herramienta cada vez más utilizada por los ciudadanos que, por un revés de la vida, acaban en una situación de sobreendeudamiento sobrevenido bien sea por la llegada de una crisis económica o por motivos personales", ha explicado el abogado Santiago Palazón, quien ha acompañado a este matrimonio zaragozano en su peregrinaje judicial hasta la obtención de la exoneración de deudas.

El concurso de deudor persona física es un procedimiento disponible para autónomos, que se tramita de forma ágil primero ante Notario o Registrador Mercantil y posteriormente en el Juzgado. Uno de los requisitos previos ineludibles es que quede acreditada la buena fe del deudor y que la situación de endeudamiento fue sobrevenida.