Los niños de Zaragoza podrán disfrutar el próximo 5 de Enero de la Cabalgata de Reyes. Así lo ha anunciado la vicealcaldesa, Sara Fernández, en su visita esta mañana a la exposición "Construyendo la magia" organizada por el ayuntamiento en los antiguos depósitos del Pignatelli. La vicealcaldesa ha señalado que la cuestión de celebrar la cabalgata se consultó la pasada semana a la consejería de Sanidad pese a no necesitar su autorización por las características del propio evento y que por el momento no han recibido una respuesta negativa.

"Por parte de la consejería de Sanidad no nos han dicha nada al respecto, entendemos que es una actividad completamente diferente a los cotillones, una actividad familiar, al aire libre donde no hay consumiciones, no se come ni se bebe y por tanto nosotros mantenemos a día de hoy, a no ser que Sanidad nos hiciera otro requerimiento, la cabalgata" ha asegurado Sara Fernández. Aunque por el momento la consejería de Sanidad no se ha pronunciado en contra de la celebración de la Cabalgata, la evolución de la pandemia en los próximos días podría provocar nuevas restricciones de cara a estos actos multitudinarios. El pasado viernes el ayuntamiento anunció que denegaría los permisos para realizar cotillones en espacios municipales. Una decisión que deriva de las recomendaciones del Gobierno de Aragón, que considera este tipo de eventos como "de riesgo" y totalmente desaconsejables. No pasa lo mismo con la cabalgata que, por el momento, podrá celebrarse en medio de la séptima ola y con la incidencia en niveles máximos en toda la comunidad. .