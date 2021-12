Si Pablo Casado le pide que sea candidato a la presidencia del Gobierno de Aragón, ¿le dirá que no?

Lo hablaremos. Quien sea candidato o candidata a la presidencia del Gobierno de Aragón tendrá que contar no solo con el visto bueno de Casado, sino del presidente autonómico del PP. Esa decisión no está tomada; no es el momento todavía. Estoy muy contento siendo el alcalde de Zaragoza y, a día de hoy, quiero seguir ejerciendo ese puesto, que creo que es el mejor posible en política. Lo importante no es solo el candidato, sino que las fórmulas del PP lleguen al Pignatelli.

Casado ya se refirió a usted como presidente de Aragón.

Si cogemos el corte exacto…

Hay dos cortes en los que habla de presidente de Aragón.

Se refería a presidente del PP en Aragón. Yo creo que hay gente a la que le han podido las ganas...

¿A Casado?

En general. Algunas personas en los medios, o a gente que te quiere bien, que han querido avanzar decisiones que no están tomadas. Es un debate que se producirá en su momento y, cuando sepamos quién es el candidato o candidata que más posibilidades tiene de hacer que el PP gane las elecciones para el próximo Gobierno aragonés, apostaremos al 130% por ello.

Pero Pablo Casado mostró su voluntad de que sea usted.

Luego estuve hablando con él de forma distendida. Lo que quiso decir es lo que yo digo que quiso decir (presidente del PP de Aragón). Sabe que la decisión se toma después.

Si no es usted, ¿qué perfiles ve en el partido? Se habló de Ricardo Mur, que no optará a la reelección en CEOE; Ana Alós…

En el PP hay mucha cantera. Cuando llegue el momento, decidiremos.

¿Agotará la legislatura como alcalde?

Es mi idea, por supuesto que sí. En Zaragoza hemos hecho algo muy importante: le hemos dado la vuelta a 16 años de izquierdas, que nos han traído una ciudad endeudada. Hoy somos noticia por atraer empresas o tomar medidas pioneras en los servicios públicos. Queda un gran trabajo que hacer.

¿Cómo se va a organizar para seguir gobernando Zaragoza y recorrer Aragón?

Tenemos entrenamiento en esto de trabajar mucho. No me asusta. Los fines de semana tendremos que dedicarle más tiempo al partido y a recorrer el territorio. Alguien lo sufrirá, y por desgracia creo que será mi familia. Pero me apoyan mucho. En todos los partidos hay personas que tienen cargos institucionales y orgánicos. Lo hemos visto en otros lugares y partidos, donde han tomado decisiones similares, como en Sevilla.

Juan Espadas ha dicho que renuncia a la alcaldía el 7 de enero.

Después de unos meses…

Seis meses después de ser elegido. ¿Seis meses le damos al alcalde de Zaragoza?

No, no. Juan Espadas ha renunciado a la alcaldía cuando se ha confirmado que va a ser el candidato a la Junta. Es complicado que el PSOE intente criticarme a mí lo que ellos están haciendo en su federación más importante.

¿Podría llegar a renunciar en el caso de que se confirmara…?

No, no, no. Lo que digo es que es compatible tener cargos institucionales y orgánicos. Lo hemos visto en Aragón. Marcelino Iglesias fue presidente de Aragón y número 2 del PSOE a nivel nacional. Nada más y nada menos.

¿Quién le va a reforzar en la labor de recorrer el territorio?

Todo el equipo. Los grandes proyectos se hacen con grandes equipos. Es imposible solo. Hemos elegido una muy buena secretaria general, que debía ser la alcaldesa de Huesca en la actualidad si no se hubiera comprado un voto por parte del PSOE. Y contamos al 120% con los vicesecretarios.

Marian Orós, vicesecretaria de política autonómica, suena como portavoz en las Cortes.

Mmm... Marián Orós es portavoz adjunta y Mar Vaquero, también. En la actualidad, la portavocía la tiene Luis María Beamonte. Lo importante es que ayudemos a nuestros compañeros de las Cortes a hacer una buena oposición, en la que no solo pongan sobre la mesa los errores del Gobierno, sino la alternativa.

¿Beamonte no seguirá como portavoz? Deja la presidencia y no está en su dirección.

Sí que forma parte, está en el Consejo Asesor, que forma parte de la ejecutiva del partido. Luisma ha sido un pilar fundamental, su palabra va a seguir contando en el PP de una forma importante. El trabajo que ha hecho y cómo se ha portado en esta transición no lo olvidaré nunca.

No concreta si será portavoz.

Va a seguir teniendo un papel absolutamente relevante en el grupo parlamentario.

Respecto a Mar Vaquero, que no está en la nueva dirección, ¿seguirá de portavoz adjunta?

Mar Vaquero es… Un valor, un pilar fundamental. Ha sido ya portavoz y creo que es una de las mejores voces con diferencia, no del PP, sino del Parlamento. Va a tener un papel relevante.

¿Será la portavoz?

Va a tener un papel relevante. Cuando tengamos la decisión, la contaremos.

Han sido contestadas las palabras de Casado sobre las «cuencas cedentes y las que necesitan». El cuatripartito le pide que aclare su posición sobre el trasvase.

(Reproduce en su móvil la intervención de Pablo Casado).

Lo escuchamos en directo.

(Pausa el vídeo cuando Casado dice «No hace falta volver a reabrir cuestiones de hace veinte años, con decir que Aragón necesita infraestructuras hidráulicas…»). No hace falta volver a reabrir cuestiones de hace veinte años… (Sigue el vídeo: «para evitar este tipo de crecidas y poder almacenar») Parece que es algo muy lógico (termina Azcón las palabras que dijo Casado). En ningún momento se ha hablado de trasvase. De lo que se habla es de no resucitar los fantasmas de hace veinte años. Y yo añado: en este país, el primero que propuso un trasvase fue Felipe González. El último, Zapatero, de acuerdo con Marcelino Iglesias y Maragall, en el que Lambán votó a favor. Lo que necesitamos resolver es cómo hacer las obras pendientes. ¿De qué no quiere hablar el PSOE? De que actualmente se está aprobando el Plan Nacional de la Cuenca Hidrográfica del Ebro. Y ese plan dice: 30 embalses menos. O sea, 150.000 hectáreas menos de regadío. ¿Va a defender Lambán el río Ebro haciendo alegaciones al plan de Sánchez? Entiendo que al PSOE y a CHA les interese resucitar determinados fantasmas, pero que miren en sus cajones, que tienen unos cuantos.

¿Les va a responder con claridad a si el PP de Aragón está por el trasvase?

Tajantemente. El PP de Aragón no va a defender los trasvases. Sin ningún género de dudas. Ni se hizo en el congreso ni se hará.

¿Fue un error que Casado hiciera esas declaraciones tras la riada y ante el presidente murciano?

No, porque después de una crecida, de lo que habla Pablo Casado… Yo entiendo que el PSOE quiera decir una cosa distinta…

Habla de «cuencas cedentes y cuencas que necesitan»…

No, no. Entiendo que se quieran quedar con las colas de unas declaraciones, pero la idea fundamental es que es necesario invertir en el Ebro. Y Pablo Casado dice que, existiendo fondos de la UE, es el momento de hacerlo. El presidente de Aragón dice que se necesitan 80 millones para el río. Pero en los Presupuestos Generales del Estado hay 0 euros para el Ebro.

El PAR pide una declaración institucional en las Cortes contra el trasvase. ¿La apoyarán?

No tengo problema en reeditar acuerdos que han sido unánimes sobre la política hidráulica. Pero la amenaza del Ebro ahora es el plan hidrológico de cuenca. El PAR ya ha traicionado muchísimas de sus ideas. Es una traición haberle dado el gobierno a la izquierda y la extrema izquierda existiendo una alternativa. Es una traición no votar a favor de la bonificación del impuesto de sucesiones. Arturo Aliaga solo dice: «Sí, presidente Lambán». Y eso es lo que le genera muchos de los problemas dentro de su partido. Para mí, la credibilidad de Aliaga ha caído en picado.

En el congreso defendió que el único que asegura el voto del centroderecha es el PP. ¿Hace un llamamiento a los votantes del PAR?

Yo lo que dije es que solo el PP puede liderar un gobierno alternativo desde el centroderecha. Pero no tengo la más mínima duda de que si mañana el voto del PAR fuera necesario para cambiar el Gobierno, Aliaga volvería a votar con Podemos, CHA, IU y Lambán. Quien quiera que haya un cambio de Gobierno, tiene que saber qué es lo que van a hacer esos partidos con su voto. Porque veo a Aliaga absolutamente cómodo en el Gobierno, aunque no tenga voz, aunque su opinión pinte más bien poco. No lo digo yo, lo dicen unos cuantos militantes del PAR.

PP y PAR han sido socios antes. ¿Descarta cualquier alianza?

Yo creo que era otro PAR. El PAR con el que pactaba el PP era uno que defendía la bajada de impuestos, el pacto del agua, Aragón por encima de todo. El PAR que hoy encabeza Aliaga no tiene el peso que tradicionalmente ha tenido en los gobiernos autonómicos. Hoy Aliaga lo único que dice es «sí» a Lambán, le proponga lo que le proponga. Es otro partido.

En su discurso se refirió al PSOE como un partido que «representa un modelo clientelar». ¿Va a cambiar su relación con Lambán?

Hay que diferenciar lo que es el ámbito institucional. Lo que veo es que Lambán está nervioso y ha empezado a hacerle oposición al Ayuntamiento de Zaragoza. Si Lambán y el PSOE no tienen oposición en el ayuntamiento, no es buena idea que el presidente de Aragón se ponga a hacerla. Tiene que dedicarse a gobernar para todos los aragoneses. Y el alcalde, a gobernar Zaragoza. Creo que es bueno que el alcalde y el presidente sigan pensando que lo mejor que pueden hacer es solucionar problemas de los zaragozanos.

Los dos se acusan mutuamente de hacer oposición desde sus cargos. ¿Van a estar así año y medio?

(Reflexiona).

Con esa acusación de que utilizan como altavoz su institución…

La realidad es que yo al presidente de Aragón en todo lo que afecta a la ciudad de Zaragoza, le he ofrecido acuerdos. El cambio esencial es que al alcalde de Zaragoza lo han elegido presidente del PP, y eso a Lambán le ha puesto nervioso. No debería cambiar su actitud. La mía no va a cambiar.

¿Firmarán más pactos?

Si benefician a Zaragoza, claro.

¿Han hablado desde el domingo?

Nos hemos whatsappeado. Ayer (por el lunes) nos vimos y nos saludamos y hemos intercambiado mensajes, también con Quero. La cortesía no hay que perderla.

Después de la convocatoria electoral en Castilla y León, ¿cómo están sus relaciones con Cs?

Hay que diferenciar. En el congreso les di las gracias sinceras a todos y cada uno de los concejales de Cs en el ayuntamiento. Hay ayuntamientos o comunidades, como Andalucía y Zaragoza, donde las coaliciones funcionan, y otras en las que no. Mi intención es que aquí siga funcionando.

¿Le preocupa que en las Cortes Vox se quede solo, mientras aquí los necesita para gobernar?

Hay una diferencia: Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza es un socio de investidura. Sin sus dos concejales, no hay mayoría de centro derecha. No ocurre lo mismo en las Cortes. En Zaragoza, tiene que haber una mayoría de centroderecha. Y si no, vuelven Cubero, el PSOE y ZeC. Me gustaría que el PP tuviera una mayoría con la que poder desarrollar el 100% de nuestras políticas, pero la democracia es sumar mayorías.

Si necesitan a Vox también en las Cortes, ¿contarán con ellos?

Lo importante es que el PP aspira a ganar y a gobernar.

Gobernar a veces es pactar.

No tenemos miedo a eso. Solo es posible un cambio de Gobierno si el PP tiene los votos suficientes. Si existe una mayoría política de centro derecha, habrá un cambio. Pero aspiro a que el PP tenga la mayoría suficiente.

Por tanto, aceptaría los votos de Vox. ¿Y los de Teruel Existe?

Primero tienen que decir ellos qué quieren.

Con el PAR, en principio, no cuenta.

Todos los indicios dicen que el PAR va a apoyar al PSOE. Con Teruel Existe nos ocurre lo mismo. La realidad es que Lambán insulta permanentemente a Teruel Existe, les ha dicho llorones, cantonalistas, populistas… Y Teruel Existe responde votando que sí a Sánchez en el Congreso. No sé qué harán en el futuro. Sus votos vienen de votantes descontentos del PSOE y de Podemos. Esa es la razón por la que Lambán les insulta.

Usted les insultó el domingo, dijo que mantienen un juego de caretas.

No les he insultado, constato la realidad. Quien les ha puesto adjetivos calificativos poco amigables es Lambán. La pregunta es por qué. Les ataca porque sabe que se nutren de votantes descontentos del PSOE. Yo no los he desacreditado, lo único que constato es que Teruel Existe vota a favor del PSOE cada vez que tiene ocasión.

Ni el PAR ni Teruel Existe, ¿no vislumbra que puedan apoyar una lista del PP?

No he dicho eso de Teruel Existe. Lo he dicho del PAR. Con Teruel Existe… Estoy dispuesto.

¿Cuáles serían sus socios prioritarios?

En estos dos años y medio en el Ayuntamiento de Zaragoza si algo he acreditado es una capacidad de diálogo constatada. Fui una parte importante de un acuerdo político de 13 partidos políticos en España para defender el municipalismo y los intereses de Zaragoza, incluso con partidos con los que nunca imaginé que podría llegar a acuerdos. Lo importante es llegar a acuerdos.

¿Cuándo elaborará el PP las listas a la alcaldía y a la DGA?

Es un calendario nacional y será como en elecciones anteriores. Unos meses antes de la cita. Si son en mayo, eso será en febrero o marzo de 2023.

¿Y si Lambán las adelantara?

Eso será que algo malo habrá pasado en la comunidad. De lo que no me cabe duda es que Lambán, como Sánchez, solo adelantarán elecciones si creen que sus intereses políticos están en juego. Lo primero que va a pensar es en seguir durmiendo en la Moncloa. Si las adelantan, tendrán que explicar por qué.

¿Como en Castilla y León?

No, no. Allí ha sido por los problemas en la aprobación del presupuesto y la negociación de Ciudadanos con el PSOE.