El jurado del Premio Internacional de Investigación en Paleontología ‘Paleonturología 2021’, convocado por la Fundación Dinópolis, ha decidido por unanimidad otorgar el premio al trabajo titulado 'Generalist Pollen-Feeding Beetles during the Mid-Cretaceous', publicado en la revista 'iScience' por David Peris y colaboradores. El trabajo pone de manifiesto el papel de los insectos, y más concretamente el de los escarabajos, en servir como mecanismo de polinización. En la investigación el ámbar juega un papel clave, al ofrecer magníficos ejemplares fósiles de insectos y polen con los que entender las estrategias de polinización y de evolución de las plantas. En concreto, las piezas de ámbar de hace casi 100 millones de años procedentes de Myammar contienen escarabajos y abundantes granos de polen, entre los que se encuentran algunos relacionados con un linaje de plantas angiospermas basales, como los nenúfares. El trabajo concluye que el origen de la polinización de las plantas con flores por los escarabajos es esencial para comprender no solo las estrategias tempranas de polinización, sino también el rápido éxito de las plantas angiospermas durante el Cretácico medio.

El jurado ha contado con tres destacados investigadores: el doctor Francisco Ortega (Profesor Titular de la Facultad de Ciencias de la UNED), el doctor Xabier Murelaga [Profesor de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU)] y Ainara Aberasturi (Directora del Museo Paleontológico de Elche) y, en calidad de secretario, el doctor Alberto Cobos (Director Gerente de la Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel-Dinópolis). Además de la calidad científica general de la publicación, el jurado ha valorado muy positivamente la excelente preservación y singularidad de los fósiles, en los que se combinan tipos de registros facilitando la formulación de una argumentación compleja que contiene la participación de distintos grupos de insectos en la polinización de las plantas. De esta manera se muestra el proceso de transición de estos polinizadores desde un mundo poblado por plantas gimnospermas hacia los ecosistemas modernos dominados por plantas con flores. Asimismo se han tenido en cuenta los aspectos novedosos que incluye (como la definición de nuevas especies), así como la potencialidad del trabajo para la divulgación de diversos aspectos multidisciplinares. El premio, convocado por la Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel-Dinópolis con la colaboración de la Sociedad Gestora del Conjunto Paleontológico de Teruel S.A. (Dinópolis) y de Caja Rural de Teruel, está dotado con 3.000 euros y con la edición de una versión divulgativa del trabajo premiado en la serie '¡Fundamental!'. A este premio pueden concurrir los trabajos de investigación paleontológica publicados el año anterior a cada edición en cualquier idioma y formato. En esta edición se han presentado 16 artículos publicados por 78 autores de centros de investigación de referencia internacional de diversos países, como por ejemplo: Alemania, Argentina, Brasil, España, Estados Unidos, Madagascar, Países Bajos y Reino Unido. Las publicaciones incluyen investigaciones sobre fósiles de plantas, insectos, aves, reptiles, dinosaurios y mamíferos, entre otros, y abarcan temas tan variados como anatomía, filogenia, evolución, biomecánica, tafonomía, paleoecología, etc. Referencia de la publicación ganadora: David Peris, Conrad C. Labandeira, Eduardo Barrón, Xavier Delclòs, Jes Rust & Bo Wang (2020). 'Generalist Pollen-Feeding Beetles during the Mid-Cretaceous'. iScience 23 (3), 100913.