"La verdad es que está en una posición constante de confrontación", ha proseguido Mayte Pérez, que entiende que al nuevo líder popular "le interesa que se hable de cosas que no sean las que afectan directamente" a los aragoneses. "Poco puede decir de nuestras políticas cuando recurre constantemente a traer el debate de Madrid. Siempre hemos dicho que fuera del Congreso de los Diputados pasan cosas maravillosas, como está ocurriendo en Aragón con la estrategia de recuperación, unos presupuestos vigentes aprobados por seis grupos" y los acuerdos entre instituciones, organizaciones económicas y sociales que están dando "muy buenos resultados" en cuanto a empleo, captación y exportación. "Los aragoneses se están empezando a sentir incómodos con esas declaraciones altisonantes, abruptas y agresivas. No encajan en el perfil ni en el contexto político de Aragón en los últimos años".

Asesinos y miserables que apoyan y jalean a los asesinos. Esta es la gentuza en la que se apoya el @PSOE para mantener en el gobierno a @sanchezcastejon con el silencio cómplice de @aragonpsoe https://t.co/0a1y1jWFFX — Jorge Azcón (@Jorge_Azcon) 21 de diciembre de 2021

La consejera también se ha referido a las ayudas a la hostelería, que se entregarán en breve y en las que finalmente el Ayuntamiento de Zaragoza ha decidido no participar. "Estamos perplejos con el comportamiento que está teniendo. Inicialmente dijo que no quería entrar en este convenio, y eso es lo que está haciendo ahora: no entrar poniendo excusas de mal pagador. El Gobierno de Aragón va a pagar 21 millones de euros a los hosteleros de la ciudad de Zaragoza, unos 1.900 expedientes de los 5.600 que ha supuesto esta convocatoria de 50 millones de euros. Han firmado todos los ayuntamientos adheridos excepto el de Zaragoza, que ha ido mareando la perdiz".

"Primero dijo que iban a poner 3,6 millones, luego envió una carta informando de que iban a ser 3,4 y cuando asumimos esa cantidad, volvieron a poner una serie de requisitos y exigencias para aquellos que no tuviesen el domicilio social en Zaragoza. No querían ayudar y así lo han hecho. Predican mucho pero el trigo que lo den otros. Los convenios están en intervención y, por tanto, debido a la actitud que ha tenido el ayuntamiento hacia el sector tendrán una subvención del 80%, que es la aportación de la DGA y la DPZ. En todos los demás ayuntamientos los hosteleros van a recibir el 100% de las ayudas", ha explicado la socialista.

Mayte Pérez ha recordado que el esfuerzo económico "es igual" en un ayuntamiento grande que en uno pequeño, y ha desvelado que en el propio convenio se incorporaba "una cláusula de compensación", lo que significa que el Gobierno de Aragón "iba a compensar al ayuntamiento prácticamente con el importe que se había comprometido a poner de 3,6 millones. Pero ni con esas", ha enfatizado la consejera antes de concluir: "Dijeron que no querían, se vieron forzados por la presión social a decir que sí, pero visto lo visto al ayuntamiento le importa bien poco lo que pase con los hosteleros de la ciudad y por eso van a recibir el 80% en lugar del 100% como el resto".