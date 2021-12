A las puertas de las vacaciones escolares de Navidad, el covid campa a a sus anchas por los colegios. Especialmente, entre los alumnos más pequeños. Los chats de madres y padres han ardido –literalmente– todo el fin de semana, y lo siguen haciendo, advirtiendo de casos positivos, pruebas de antígenos, PCR y confinamientos de aulas. El panorama es tan incierto y acongojante que muchos progenitores –al menos, los que pueden teletrabajar o pedir días libres– han optado por no llevar a sus hijos al colegio a pesar del estrés familiar. En nada ayuda, además, la saturación de los ambulatorios, la burocracia infinita que implican las bajas laborales y la no existencia de permisos retribuidos para madres y padres trabajadores con hijos no contagiados pero sí confinados.

La incidencia acumulada entre los menores (los de 11 años acaban de comenzar su posibilidad de vacunarse) es muy alta. Según datos del portal de transparencia del Gobierno de Aragón, es de 899 casos por cada cien mil habitantes en los niños de 5 a 9 años; de 789, en los de 10 a 14; y de 378, en los de 0 a 4 años. La media de la comunidad es de 584 casos por cada cien mil habitantes. Además, el pasado viernes permanecía cerradas 32 aulas ( 280 desde el principio de curso). Las familias se han sumido en el miedo. Especialmente, las que viajan a finales de esta semana para celebrar la Nochebuena y la Navidad cerca de sus familias. Un posible contagio o un confinamiento preventivo de la clase haría imposible ese desplazamiento. Así que la opción personal es la de renunciar al cole. Algunos padres han comunicado a los centros su decisión, otros no lo han hecho, ya que se trata de unos días en los que en muchas ocasiones estos días prenavideños son de refuerzo y de juegos, en el caso de los más pequeños. En Fapar aseguran que no tienen datos porque puede ser que también tenga que ver con «cuarentenas» o con otras patologías, pero es «posible que alguna familia esté optando por no llevar a los niños al colegio» o «prescindiendo del comedor, es donde hay más riesgo», pero siempre «si uno se puede organizar». Es el caso de María. Su hija no está yendo durante esta semana a clase. La semana pasada tampoco, pero en este caso por estar confinada por un contacto en el comedor. «Sin este último confinamiento no me lo hubiera planteado», afirma. Pero es que lleva dos casi seguidos, en el último mes y sopesando «todo lo que se ha perdido», siendo que estos días «no van a dar materia», han decidido que no vaya a clase; pero «sobre todo por el último confinamiento», ya que no quería un tercero. Pero no solo la niña ha reducido los contactos, «también yo las relaciones sociales», porque es «un riesgo real» el contagio y estas navidades van ha reunirse con personas mayores, y «queremos evitar» la transmisión. A la vuelta a las aulas, en enero, la pequeña ya tendrá la primera dosis de la vacuna. En el caso de Lurdes, su hijo, Sergio, ha ido a clase, pero ha evitado el comedor. «Se iba a quedar porque no lo podía dejar con mis padres». En su caso lo ha evitado, ya que en la empresa en la que trabaja le han permitido teletrabajar. No llevarlos al comedor, donde se quitan la mascarilla a la hora de comer también se ha repetido en muchos centros escolares, ya que se confina a los de alrededor. Segunda Navidad ‘cerrados’ Los hijos de Jesús tienen 4 y 7 años y en su caso no van al colegio desde el pasado miércoles. Ese día, «nos enteramos de que un compañero de la pequeña estaba confinado porque su hermano había dado positivo». Entonces decidieron que se quedaran en casa porque no estaban dispuestos a pasarse otras navidades confinados y porque el padre está de vacaciones. El año pasado hubo el 22 de diciembre un caso en su clase y el 25 «nos llamaron y estuvimos todas las vacaciones encerrados». Este año lo han evitado. De hecho, tras unos días en casa, el lunes iban a volver a clase pero la profesora de la de 4 años ha dado positivo, y volvió a casa. «En clases distintas hay positivos», así que hablaron con el profesor y «hemos evitado otro confinamiento». Mientras, pasan el tiempo escribiendo, jugando «y lo que se puede». El caso de Mónica es diferente. Su hija mayor, de 19 años, va a un centro de Educación Especial porque tiene parálisis cerebral. Durante casi un año no ha asistido a clase porque «tiene muchos problemas respiratorios» y, una vez que volvió, avisó de que no asistiría cada vez que hubiera un positivo en el centro. Sus otros dos hijos, de 17 y 6, han ido regularmente pero «cuando se complica el tema se quedan en casa, porque el virus puede entrar por cualquier sitio y es un riesgo real para la mayor», dice. Los sindicatos reconocen que se han disparado los casos en los centros, aseguran desde STEA, quienes afirman que se une «el miedo al virus y al confinamiento» y que en las dos últimas semanas «ha crecido el absentismo escolar». En CGT afirman últimamente han recibido muchas llamadas de docentes preguntando qué pasa si se pueden quedar en casa si su hijo está confinado, ya que tienen un permiso «sin retribución de hasta 3 meses», una situación que desde CCOO pretende que se evite arbitrando otras medidas.