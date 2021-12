María José, una comerciante de Zaragoza, se vio en un sueño celebrando en el bar del CD Valdefierro, donde juega su sobrino. "¡La lotería!", pensó nada más despertarse aquel 19 de julio de este año. En cuanto pudo, compró todas las papeletas que pudo, "pocas" para su clarividente sueño, ya que el club reserva tres décimos a cada jugador del club. Se llevó 20 décimos, que no obstante acabó repartiendo entre familiares y amigos. En este club se han llevado el mayor 'pellizco' de Aragón en un año con suerte escasa, repartiendo 172.000 euros con el número 91.184. Se han quedado a tan solo cinco números de un cuarto premio, el 91.179, lo que hubiera elevado exponencialmente la alegría del club, aunque las familias del club se quedarán con "unos 300 euros" cada una, según explica el presidente, Miguel Asensio.

La intuición de María José despertó una enorme cantidad de 'por si acasos' con este número. "Antes del Pilar habíamos vendido casi todas las papeletas", apunta el presidente del club. Es más, a la administración La Senda de la Fortuna, situada en Aragonia, llamaron incluso desde Galicia preguntando por el número, pero el CD Valdefierro lo había adquirido de forma íntegra. "Llegamos a pensar que las 'meigas' habían pensado en este número", bromea María José, quien todavía no ha visto cumplido su sueño. "He ido al bar a celebrar, pero en vez de champán me he tomado un té. Los 100 euros al décimo tampoco son para tanto, pero me alegra mucho de que algunos vayan a pasar unas mejores Navidades", comenta la mujer.

La alegría ha caído con cuentagotas en Aragón. Los grandes premios han pasado de largo, a excepción de dos cuartos premios repartidos en Benasque y Biescas y el quinto que ha recalado en Calatayud. Por lo demás, clubes deportivos y algunos pequeños comercios de la provincia de Zaragoza se han llevado la escasa suerte de la comunidad en el Sorteo de la Lotería de Navidad 2021.

Otras asociaciones premiadas

En Alfindén, el sorteo ha rebotado 40.000 euros en las canastas del polideportivo municipal. El Club Baloncesto Alfindén ha repartido 200 décimos entre los miembros del club, fraccionados en talonarios de 25 participaciones cada uno. Ha sido el número 87932 con el que han metido el 'canastón' en La Puebla de Alfindén, agraciado con 100 euros al décimo. "Esto ha sido una locura de mañana, he tenido hasta que apagar el teléfono", afirmaba el presidente del club, José Manuel Albero. "Yo es que ni sabía que nos había tocado nada. He recibido un mensaje de Gema, la coordinadora, porque un padre le había avisado. Desde entonces, esto es un no parar", señalaba el presidente.