Tras cuatro meses consecutivos de ascenso, las listas de espera se reducen ligeramente. Aragón cerró el mes de noviembre con 83 personas menos esperando una operación desde hace más de seis meses, lo que hace que se haya bajado de las 8.000 personas. En concreto, son 7.997. En el mes de noviembre del año pasado eran 7.431 personas las que esperaban una operación más de medio año. La contención de la lista de espera es posible, dicen desde el Salud, gracias al mantenimiento de la actividad quirúrgica en los hospitales aragoneses, a pesar de la pandemia del coronavirus. Este mes de diciembre sí que se ha tenido que retrasar alguna intervención no urgente en los centros hospitalarios, debido a que no había camas uci y era necesaria; pero el mes pasado la presión no era tan alta.

Según datos del portal del Salud, en estos once meses del año han salido del Registro de Demanda Quirúrgica 56.334 pacientes, frente a los 46.057 que salieron el año pasado en esta misma fecha, una cifra menor debido a las restricciones por la pandemia. En este tiempo, en oftalmología se han realizado 14.906 operaciones (frente a 12.341 el año pasado); 10.339 de cirugía general (8.139 en 2020); 9.481 de traumatología (7.302 el año pasado) y 6.184 de urología (frente a 5.047 en 2020). Por especialidades son un total de 3.174 pacientes los que esperan una intervención en Traumatología, por lo que ha habido una reducción de 96 personas en un mes. Le sigue cirugía general y digestivo, con 1.446 aragoneses en espera (106 menos que hace un mes), Neurocirugía, con 837 (19 más que hace un mes) y Angiología y cirugía vascular, con 576 (31 más). La especialidad con más incremento es Oftalmología, con 61 pacientes más en espera y un total de 479 personas que llevan más de 6 meses esperando una operación; un aumento continuado ya que el mes pasado ya había aumentado en 86 personas.