El presidente aragonés, Javier Lambán, anunciará mañana viernes, y no hoy jueves como en principio estaba previsto, las nuevas medidas adicionales y equilibradas para combatir la epidemia del covid que Aragón pondrá en marcha la semana próxima junto a otras comunidades, como Navarra y País Vasco. "Teniendo claro que lo que teníamos que hacer, hemos supeditado la publicación de la orden a tener un acuerdo con el resto de autonomías" para homogeneizar los criterios a tomar.

Lambán ha insistido esta mañana, en el acto del aniversario de Goya en el Museo de Zaragoza, en dotar de seguridad a la ciudadanía, pero ha recordado que por ejemplo Navarra se encuentra aprobando el presupuesto.

El jueves a última hora, tras la conferencia de Pedro Sánchez con los presidentes autonómicos, Lambán anunció que estaba estudiando con comunidades vecinas la toma de medidas adicionales a las aprobadas hoy viernes por el Consejo de Ministros, como la obligatoriedad de la mascarilla en exteriores. Unas medidas que, en todo caso, no entrarían en vigor hasta la semana próxima.

El jefe del Ejecutivo aragonés ha descartado confinamientos perimetrales provinciales, pero no restricciones en cabalgatas y cotillones, ya que, según Lambán, “en estos momentos, las grandes aglomeraciones no parecen indicadas” y en una situación como la actual, “tampoco los cotillones”, pero matizó el jueves que “habrá que valorar no solo lo que pensamos nosotros” sino las comunidades con las que se está trabajando.