El presidente aragonés, Javier Lambán, anunciará la semana próxima las nuevas medidas para combatir las "escalofriantes" cifras de contagio que tiene Aragón y que pondrá en marcha la semana próxima junto a otras comunidades como Navarra y País Vasco. "Teniendo claro lo que teníamos que hacer, hemos supeditado la publicación de la orden a tener un acuerdo con el resto de autonomías" para homogeneizar los criterios a tomar, ha dicho el jefe del Ejecutivo, que ha anticipado que las propuestas afectarán al cierre de barras o a los horarios en la hostelería y que se publicarán el lunes o el martes de la próxima semana.

Lambán ha insistido, en el acto del aniversario de Goya en el Museo de Zaragoza, en dotar de seguridad a la ciudadanía, pero ha recordado que quieren dejar bien cerrado el acuerdo con las distintas comunidades del norte de España, algo complejo ya que Navarra, por ejemplo, se encuentra hoy en aprobando sus presupuestos para 2022.

El miércoles a última hora, tras la conferencia de Pedro Sánchez con los presidentes autonómicos, Lambán anunció que estaba estudiando con comunidades vecinas la toma de medidas adicionales a las aprobadas hoy viernes por el Consejo de Ministros, como la obligatoriedad de la mascarilla en exteriores. Unas medidas que, en todo caso, no entrarían en vigor hasta la semana próxima.

El jefe del Ejecutivo aragonés ha descartado confinamientos perimetrales provinciales, pero de momento no está previsto anular ni las cabalgatas del Reyes ni los cotillones de Navidad, aunque sí exigirán medidas adicionales. "El Gobierno de Aragón tiene una idea de las medidas que se deben adoptar desde hace tres o cuatro días, pero creemos que deben ser compartidas, y que sean decisiones que se tomen, como siempre, basadas en criterios científicos".

"Hay que tender a una homogeneización, la dispersión de medidas no ayuda. Así que hemos supeditado tener cerrado un acuerdo con las comunidades del Norte (no las ha especificados pero están seguro La Rioja, Navarra, País Vasco y posiblemente Castilla-León) para poder ofrecer un mensaje de seguridad a los ciudadanos. Hoy no va a ser posible promulgar la orden, pero puedo asegurar que, hasta donde yo sé, el acuerdo está prácticamente cerrado", ha incidido el presidente aragonés.

Además, durante el día de hoy el departamento de Sanidad está manteniendo reuniones con representantes de los ayuntamientos y la hostelería para orientarles sobre cómo será la futura orden, aunque Lambán ha reiterado que no se suspenderán cabalgatas ni cotillones, "aunque sí habrá modulaciones para que sea compatible el disfrute de las fiestas con la preservación de la salud". Así, se está hablando de que el consumo en los bares sea "con personas sentadas, no en las barras, y de algunas restricciones horarias", pero la intención es "ser muy equilibrados y ponderados".

El presidente es consciente de que las medidas no sentarán bien en el sector de los bares y los restaurantes, "pero sería una insensatez no ver lo que ocurre y lo que se nos puede venir encima. No estamos en los números del año pasado, aunque tenemos que prevenir situaciones de colapso en hospitales y ucis", ha remarcado Lambán, que ha asegurado que van a contar con la ayuda del Ejército y se va a hacer uso del Hospital Militar. "A pesar de todo, vamos a pasar por momentos acuciantes. No va a ser ni de lejos tan agresiva como hace un año, pero la situación requiere una respuesta por parte de de todos".

"El Departamento de Sanidad utiliza todos los recursos a su alcance y vamos a hacer todo lo posible. Aunque las variantes delta y ómicron, con gran parte de la población vacunada, no son tan letales como antes de las vacunas", las cifras de contagios "van subiendo de forma exponencial", de manera que "tenemos que prevenir la situación de colapso que en algún momento tuvimos ocasión de sufrir. Debemos preservar el sistema sanitario, que está sometido a estrés y no se puede sobreexcitar más. Es previsible que pasemos por momentos acuciantes y complicados", ha advertido antes de concluir que se puede llegar a una situación "en que todo se desborde y entremos en colapso", por lo que ha deseado que la tercera dosis se generalice "cuanto antes" y ha recomendado vacunar a los niños, lo que "requiere un esfuerzo adicional de los profesionales sanitarios".

Lambán admitió este miércoles en rueda de prensa sus conversaciones con el País Vasco, aunque también ha puesto de manifiesto que desconoce si habrá un “acuerdo porque las medidas que propone su presidente, Íñigo Urkullu, son “más rigurosas” que las que pretende Aragón. Además, el presidente reconoció una mayor cercanía con la propuesta de María Chivite, presidenta de Navarra, quien baraja la extensión de la obligación de presentar el pasaporte covid en más espacios, como bares y gimnasios (algo que también propone Aragón, aunque de momento sin el aval de la justicia).

Así las cosas, todo queda a la espera del acuerdo final entre las comunidades del norte, aunque Cataluña ya ha puesto en marcha su régimen, con toque de queda y límite de personas en las reuniones. El País Vasco es la comunidad que propone mayores limitaciones, mientras que Aragón lo hace en “términos más atenuados”.

Las críticas del PP

“Le pedimos al Gobierno de Aragón que despierte de una vez, que atienda y cubra las necesidades de la Atención Primaria, que no esperen al colapso de la atención hospitalaria para actuar, que contraten al personal que se despidió, que se preocupen por el desabastecimiento en las farmacias, porque les toca gestionar, es su responsabilidad y deben hacerlo ya”, ha dicho la portavoz de Sanidad del Partido Popular en las Cortes de Aragón, Ana Marín, que ha criticado la “pasividad” del Gobierno, que "otra vez vuelve a llegar tarde y a demostrar que va siempre por detrás de los acontecimientos".

Tanto el Gobierno de España como el Gobierno de Aragón "tienen como única táctica esperar cuando su obligación es actuar", ha recordado Marín. “Sánchez anuncia como gran medida la mascarilla en exteriores y Lambán que habrá nuevas restricciones a partir de la semana que viene. Otra vez tarde. Desde el PP creemos que la solución no es que la semana que viene haya más restricciones sino que, como llevamos semanas pidiendo, se hubieran tomado medidas a tiempo para prever y mitigar la situación que estamos viviendo. Son medidas que en numerosísimas ocasiones hemos pedido a Lambán y que pasaban y pasan por el refuerzo de la Atención Primaria. No se trata de medidas coercitivas, se trata de medidas de refuerzo, de prevención, de gestión de saber adelantarse sin esperar al colapso”.