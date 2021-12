La inauguración del centro de interpretación Batalla de Cutanda que se llevó a cabo el pasado martes ha vuelto a incomodar a Teruel Existe, que se ha sentido despreciado por el Gobierno de Aragón, que decidió no invitar a Tomás Guitarte pese a que el diputado turolense fue uno de los impulsores de este museo, además de ser uno de los pocos habitantes de esta pedanía de Calamocha que no llega a los 50 habitantes. «Por fin se ha inaugurado el centro de interpretación de la #BatalladeCutanda, la más relevante de la Reconquista aragonesa (1120). Gobierno de Aragon y DPT no invitan a Tomás Guitarte, diputado por Teruel, vecino de Cutanda y uno de los impulsores de esta recuperación histórica», señaló la plataforma en las redes sociales.

Desde Teruel Existe han recordado que Guitarte fue «redactor de ese proyecto con el que siempre ha estado muy involucrado» y también fue «uno de los fundadores del Centro de Estudios del Jiloca», y siempre ha tenido presente Cutanda, su lugar de nacimiento. Por eso Guitarte suele recordar que nada más acabar la carrera de Arquitectura abrió el despacho en Calamocha, localidad de la que es pedanía la citada población. Desde la formación turolense aseguran que a Guitarte intentan «no invitarle absolutamente a nada» desde el Gobierno de Aragón, ni siquiera cuando llegan a Teruel «ministros o secretarios de Estado». «Ha sido algo sistemático», insisten, desde que hace dos años se hizo un lugar en el Congreso. Así lo dijo también Guitarte el último verano: «Teruel Existe levanta simpatías en Zaragoza y Huesca y dentro del Gobierno de Aragón, con la excepción del tándem Lambán-Mayte Pérez» que, según él, ha motivado «en varias ocasiones» que su formación no pueda participar en actos en los que participaba el propio Guitarte. «Teruel Existe ha mandado repetidas cartas para reunirse con Javier Lambán y Mayte Pérez, pero van más de dos años y no lo ha conseguido», aseguran fuentes de esta formación, que no se explican el trato del Gobierno de Aragón. «No ha pasado nada ni había fricciones previas. No las podía haber porque nunca se han reunido». Guitarte ya ha dicho en alguna ocasión que el Gobierno de Aragón «pasa mucho tiempo combatiendo a Teruel Existe y eso perjudica a los turolenses», por lo que reclama al Gobierno de Aragón que, además de reprochar cuestiones al Estado, también haga lo que está en su mano, como descentralizar organismos administrativos a Huesca y Teruel», dice el líder de Teruel Existe, donde creen que todo viene de mucho antes, desde aquel día de septiembre de hace dos años en que Lambán vino a decir que Teruel Existe «como los perros y las serpientes». El Gobierno de Aragón ha saldado, según destacó el propio Ejecutivo, una «deuda histórica» con la batalla de Cutanda mediante la inauguración del centro de interpretación sobre esta contienda de la Reconquista aragonesa. Esta contienda, que tuvo lugar en el año 1120, está considerada como la segunda más importante de ese periodo en la península y la más relevante de la Reconquista aragonesa. Fue un éxito militar del rey Alfonso I El Batallador, que derrotó a las tropas almorávides.