Si has dejado los regalos de Navidad para última hora, todavía tienes tiempo. Las tiendas permanecen hoy abiertas para aquellos que siempre van con prisas, pero no en sus horarios habituales, si no que se adaptan a este día, 24 de diciembre, que es especial para todos. Por ello mismo, tanto los supermercados como los centros comerciales han hecho públicos sus horas de cierre para esta jornada y para que puedas ultimar detalles antes de la cena de Nochebuena.

El Corte Inglés Los tres establecimientos de El Corte Inglés, por ejemplo, abren este 24 de diciembre desde las 10.00 horas de la mañana y hasta las 20.00 horas de la tarde, justo hasta antes de la cena. De esta forma, mantiene estos horarios tanto en el local de Independencia, como en el de Sagasta y el de Puerto Venecia. También abrirá de 10.00 horas y hasta las 20.00 horas el outlet de El Corte Inglés de Gran Casa. Ikea Otro lugar frecuentado para estas fechas es Ikea, que también ha pensado en mantenerse abierto hasta determinada hora este día de Nochebuena. El establecimiento de Zaragoza, que se ubica en Puerto Venecia, abre desde las 10.00 horas y hasta las 18.00 horas. Cierran más temprano, pero hasta esta hora todavía podrás comprar regalos para la casa. Mediamarkt También para electrodomésticos puedes recurrir a Mediamarkt, que este viernes permanece abierto en su establecimiento de Gran Casa hasta las 20.00 horas y en el de Puerto Venecia hasta las 18.00 horas. Decathlon Para los deportistas, la opción de compar en Decathlon es muy recurrida. Esta empresa ha decidido mantener sus horarios habituales para esta Nochebuena en casi todos sus establecimientos de Zaragoza. Sin embargo, no en todos. El Decathlon City Zaragoza, que se ubica en la zona de Sagasta, abrirá desde las 10.00 horas y hasta las 21.00 horas. El de Puerto Venecia, por su parte, abre desde las 10.00 horas y hasta las 22.00 horas, al igual que el de Gran Casa. Mientras que el de La Torre Outlet abre hasta las 20.00 horas en lugar de mantener su horario habitual, que sería hasta las 22.00 horas. Leroy Merlín Leroy Merlín, por su parte, ha decidido dar más descanso a sus trabajadores este día y así tendrán tiempo para acudir a sus cenas de Nochebuena sin problemas. Su establecimiento de Zaragoza, en Puerto Venecia, cierra a las 15.00 horas, por lo que si todavía os falta por comprar algo en esta tienda es mejor que acudáis cuanto antes durante la mañana. Inditex En cuanto a las compras de ropa, muy habituales son todas las firmas de Inditex. Zara abre durante el día de hoy desde las 10.00 horas y hasta las 18.00 horas en Paseo de las Damas, Gran Casa y Puerto Venecia. Bershka, por otro lado, abrirá como cualquier otro día desde las 10.00 horas y hasta las 22.00 horas en Independencia, Gran Casa y Puerto Venecia. Además, Stradivarius abrirá desde las 10.00 horas hasta las 21.00 en San Miguel, hasta las 22.00 horas en Gran Casa y hasta las 22.00 horas en Puerto Venecia. Zara Home, que también tiene varios locales en Zaragoza, abrirá hasta las 21.00 horas en Independencia y hasta las 22.00 horas en Puerto Venecia. Supermercados Los supermercados también cumplen horarios especiales este 24 de diciembre. Por ejemplo, Mercadona abrirá únicamente hasta las 19.00 horas para los que todavía necesiten comprar algún ingrediente para su cena de Navidad. Este mismo horario lo seguirán Lidl y Carrefour, tanto para hoy Nochebuena como para el día de Nochevieja.