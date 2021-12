Hasta el próximo lunes no se publicarán las medidas que va a tomar el Gobierno de Aragón, ponderadas con otras autonomías, para poner freno a la séptima ola del covid en la comunidad. Regirán durante los últimos días del año y hasta bien entrado el mes de enero, cuando se espera que se alcance la cresta de una onda epidémica que está a punto de desbordar al país, que de nuevo va a suponer un cambio en las costumbres. Ayer anticipó Javier Lambán, el presidente de Aragón, por dónde van a ir los tiros esta vez en lo referente a la hostelería, el sector más castigado durante la crisis, después de que su Ejecutivo mantuviese reuniones con ayuntamientos y empresarios. De momento, a falta de que se consensúe y se concrete el acuerdo con otros territorios del norte, supondrá la reducción de los horarios y de los aforos.

Se preguntan los hosteleros cuánto les apretarán con las órdenes esta vez. La hora de cierre está por definir, aunque parece que los locales de ocio nocturno dispondrá de un par de horas más que el resto. Es decir, si en la nueva limitación se estipula las 12 o la 1 –es la estimación que calculan en el gremio– como límite obligatorio para bares y restaurantes, a discotecas y pubs se les permitiría estar abiertos hasta las 2 o las 3 de la mañana. En cuanto a los aforos, esta vez no se habla de porcentajes sino de la forma de estar en los locales, donde todos los clientes deberán permanecer sentados (un máximo de 10 personas por mesa) mientras consumen, aunque se encuentren junto a la barra.

Todo está por confirmar, aunque esas son las intenciones expresadas por el Departamento de Sanidad, que además está negociando un horario especial para los cotillones de Nochevieja. Muchos locales tienen las entradas vendidas y han solicitado para ese día un horario especial de cierre, que podría estar en torno a las 4.30 de la madrugada. No obstante, eso está en el aire.

No se anulan las cabalgatas de Reyes

Lambán afirmó ayer jueves que anunciará la semana próxima las nuevas medidas para combatir las «escalofriantes» cifras de contagio que tiene Aragón y que pondrá en marcha junto a otras comunidades como Navarra y País Vasco. «Teniendo claro lo que teníamos que hacer, hemos supeditado la publicación de la orden a tener un acuerdo con el resto de autonomías para homogeneizar los criterios a tomar», dijo el jefe del Ejecutivo, que anticipó que la decisión se publicará el lunes o el martes de la próxima semana.

Lambán, que acudió al acto del aniversario de Goya en el Museo de Zaragoza, insistió en dotar de seguridad a la ciudadanía, pero recordó que quieren dejar bien cerrado el acuerdo con las distintas comunidades del norte de España, algo complejo y que no se producirá hasta la vuelta del fin de semana.

El jefe del Ejecutivo aragonés descartó confinamientos perimetrales provinciales y aseguró que, de momento, no está previsto anular ni las cabalgatas de Reyes ni los cotillones de Navidad, aunque sí exigirán medidas adicionales. «El Gobierno de Aragón tiene una idea de las medidas que se deben adoptar desde hace tres o cuatro días, pero creemos que deben ser compartidas y que se tomen, como siempre, basadas en criterios científicos».

«Hay que tender a una homogeneización, la dispersión de medidas no ayuda. Así que hemos supeditado tener cerrado un acuerdo con las comunidades del norte (no las especificó pero están La Rioja, Navarra, País Vasco y posiblemente Castilla-León) para poder ofrecer un mensaje de seguridad a los ciudadanos. Hoy no va a ser posible promulgar la orden, pero puedo asegurar que, hasta donde yo sé, el acuerdo está prácticamente cerrado», incidió el presidente aragonés.

Prevenir el colapso de las ucis

El presidente es consciente de que las medidas no sentarán bien en el sector de los bares y los restaurantes, «pero sería una insensatez no ver lo que ocurre y lo que se nos puede venir encima. No estamos en los números del año pasado, aunque tenemos que prevenir situaciones de colapso en hospitales y ucis», remarcó Lambán, que aseguró que, a pesar de todo, vamos a pasar por momentos acuciantes. No va a ser ni de lejos tan agresiva como hace un año, pero la situación requiere una respuesta por parte de todos».

«Tenemos que prevenir la situación de colapso que en algún momento tuvimos ocasión de sufrir. Debemos preservar el sistema sanitario, que está sometido a estrés y no se puede sobreexcitar más. Es previsible que pasemos por momentos acuciantes y complicados», advirtió antes de concluir que se puede llegar a una situación «en que todo se desborde y entremos en colapso». Así las cosas, todo queda a la espera del acuerdo final entre las comunidades del norte, aunque Cataluña ya ha puesto en marcha su régimen, con toque de queda y límite de personas en las reuniones.

Desde el PP, «le pedimos al Gobierno de Aragón que despierte de una vez, que atienda y cubra las necesidades de la Atención Primaria, que no espere al colapso de la atención hospitalaria para actuar, que contrate al personal que se despidió, que se preocupe por el desabastecimiento en las farmacias. Les toca gestionar, es su responsabilidad y debe hacerlo ya», dijo la portavoz de Sanidad del PP en las Cortes de Aragón, Ana Marín, que criticó la «pasividad» del Gobierno, que «otra vez vuelve a llegar tarde y a demostrar que va siempre por detrás de los acontecimientos».