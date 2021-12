Nunca en nuestra vida la población aragonesa había estado tan familiarizada con los nombres de farmacéuticas ni de medicamentos. Sin embargo, en este último año (y meses antes también) nombres como Pfizer, Moderna o Janssen se han incorporado a nuestro vocabulario como si de tomates, ternera o marcas de ropa se tratara. Eso es lo que ha provocado el coronavirus y sobre todo el inicio de la vacunación, que justo este lunes, 27 de diciembre, cumple un año en Aragón. Los residentes del centro de mayores Romareda fueron los primeros.

Los inicios no fueron fáciles. La comunidad apostó por un sistema de autocita a través de una aplicación web, que «ha funcionado» positivamente y por la vacunación cercana, entrada en puntos cercanos, «los centros de salud», aunque con alguna excepción. Los suministros llegaron con cuentagotas hasta mayo, pero después se aceleró y «conseguimos una cobertura que realmente no pensábamos alcanzar», asegura Luis Gascón, jefe del servicio de Prevención y Promoción de la Salud de la DGA.

El listón se puso en un principio en el 70% de población vacunada para conseguir la inmunización grupal, pero una vez alcanzado, ese porcentaje resultó insuficiente, en parte por la variante delta, más contagiosa y más resistente a la vacuna. En estos momentos Aragón roza los 2,5 millones de dosis puestas (concretamente 2.419.248 dosis, a fecha del 22 de diciembre, última actualización en el portal de Transparencia de la DGA). El porcentaje, según el padrón municipal a 1 de enero de 2020, es que el 87,7% de los mayores de 5 años ha comenzado el proceso de inmunización; y el 84,5% ya tiene la pauta completa. La respuesta de la población «ha sido muy adecuada, porque ha entendido que es la herramienta» para intentar superar el virus. Llegar a esta cobertura «es muy difícil» teniendo en cuenta otras campañas de vacunación, como la gripe.

Gascón reconoce que ahora Aragón se encuentra en una época complicada por el aumento de casos pero «no estamos en condiciones ni parecidas con lo que ocurría antes de la etapa vacunal». De hecho, desde el inicio de la pandemia hasta final de año 2020, Aragón había contabilizado, según el portal de Transparencia 81.206 casos y y 2.619 muertos; mientras que en este año, 115.582 contagiados y 1.400 fallecidos hasta el 24 de diciembre.

Probabilidad de infectarse

Se mantienen las expectativas «de efectividad de la vacuna como en los ensayos clínicos», señala Gascón, quien reconoce que en la práctica, respecto a la infección es «algo menos eficaz» pero está muy «por encima del 90% en cuanto a hospitalización, casos graves, uci o fallecimientos». De hecho, en estos días con récord de contagios, la hospitalización y la uci se mantienen o crecen ligeramente.

La vacunación, señala el jefe de Prevención y Promoción de la Salud, salva vidas. En un estudio del Ministerio de Sanidad que ha analizado desde octubre a diciembre, se señala que entre los 12 y los 29 años se multiplica por doce las posibilidades de hospitalización entre los no vacunados; por tres la posibilidad de infección; y por diez las posibilidades de ingresar en la uci, cuenta Gascón. Y en el tramo de edad más sensible, de 60 a 79 años, donde el año pasado «buena parte de la mortalidad, existen, según este estudio, existen seis veces más probabilidades de infectarte, 14 más de hospitalizar, 24 más de entrar en la uci y 16 más de fallecer entre los que no están inmunizados y los que sí. «Debemos seguir poniendo en valor la vacuna porque evita la enfermedad y la mortalidad», asegura.

Además, señala que en cohortes altas de edad, según varios estudios, por cada millón de personas vacunadas se han evitado 1.300 fallecimientos, más de 1.800 ingresos y por encima de 170 hospitalizaciones en uci, eso teniendo en cuenta que «la vacuna no es efectiva al 100%.

FECHAS CLAVE 27 de diciembre de 2020 Comienza la vacunación en Aragón. La residentes en el centro de mayores Romareda fueron los primeros. 6 de agosto de 2021 La comunidad alcanza el 70% de vacunados de los mayores de 12 años (el 80% contaba con una dosis). 25 de agosto El 70% de los aragoneses tienen pauta completa. 20 de septiembre Los usuarios de la residencia Romareda del IASS volvieron a ser los primeros, en este caso en recibir la tercera dosis adicional . 15 de diciembre Comienza la vacunación pediátrica . Los primeros, los de entre 9 y 11 años. Ese primer día, más de 800 menores ya recibieron su primera dosis. 27 de diciembre La autocita está abierta para todos los aragoneses mayores de 7 años; y agenda de tercera dosis para mayores de 54 y para todos los inmunizados con AstraZeneca.

Ahora la estrategia está centrada en las dosis de refuerzo, que en los mayores de 70 está en el 87% bajando en las siguientes cohortes de edad, con 57.000 puestas la última semana; y en la vacuna pediátrica, que avanza a buen ritmo. Comenzó a inmunizarse a los niños de entre 9 y 11 años el 15 de diciembre y un 21% de los de entre 5 y 11 años ya tienen puesta una dosis. Los vacunados con Janssen son la excepción, ya que no han respondido como se esperaba a la segunda dosis quizá porque muchos ya no están en Aragón (se puso a temporeros).

Ahora Gascón insiste en la «prudencia» en estas fechas porque «no podemos vivir como si no existiese», pese a la efectividad de la vacunación.