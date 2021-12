«Estamos al límite», afirma Teresa Tolosana, presidenta del Colegio de Enfermería de Zaragoza. Se encargan de las pruebas, la citación, el rastreo, etcétera; y es ese seguimiento que antes era a cuatro o cinco personas, ahora se multiplica por cinco y «la gente nos hace relativo caso», señala, antes de afirmar que «se están gastando recursos y tiempo» y la situación no mejora. También se une la vacunación a los niños, terceras dosis, primeras, gripe y dolencias habituales del invierno.

Si la Atención Primaria no puede asumir las patologías, se traslada a la siguiente escala, que son las urgencias de los centros de salud, que capean el temporal como pueden y también asumen esa sobrecarga de trabajo. El siguiente paso es ir a los hospitales, que «también se colapsan» porque se buscan otros recursos y al final, la «especializada y los hospitales no están mucho mejor que Atención Primaria», reconoce Tolosana.

Test solo para personas vulnerables

El aluvión de personas que acuden a los centros de salud por síntomas y, sobre todo, por ser contactos con un positivo hace que el trabajo se multiplique en los centros de salud. Teresa Tolosana, presidenta del Colegio de Enfermería de Zaragoza, cuenta que muchos sanitarios empiezan a dudar de si «es necesario que se hagan tantos test y PCR». Y explica: «sirve cuando el brote no se expande pero cuando ya está extendido entre población sana y vacunada...». La enfermera señala que sí habría que hacerse «a la gente mayor, embarazadas, con problemas respiratorios», personas con riesgo, pero en el caso de un familiar positivo, igual «con una cuarentena es suficiente». Es por eso que aboga por «evitar riesgos» y si se ha tenido contacto con un positivo, aunque no se haga el test, «quizá no confinar pero tener el mínimo contacto posible y mantener cierto aislamiento».

La coordinadora de urgencias del Clínico, Beatriz Amores también tiene claro cómo se previene el contagio, con distancia social, estancia en exteriores, mascarilla bien ajustada en interiores y vacunación; y si hay sospecha de infección o contacto con un contagiado pero «no hay ni fatiga ni gravedad importante hay que «aislarse como si fuésemos positivo» y esperar a que llame el centro de salud, porque «saber si eres o no» infectado con 24 horas de diferencia «no cambia nada».