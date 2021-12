Juan Pablo II visitó España en cinco ocasiones y Benedicto XVI lo hizo en tres. Jorge Mario Bergoglio, en sus casi nueve años al frente de la Iglesia Católica, ha circunvalado el país. Ha estado en Francia, Portugal y Marruecos, ha recorrido medio mundo y prácticamente América entera, de polo a polo, pero no ha cerrado todavía ninguna visita oficial con el Estado español pese a que Pedro Sánchez estuvo con él hace más de un año o a que Yolanda Díaz, ministra y vicepresidenta segunda, lo visitó hace solo 15 días en calidad de representante del Gobierno español. Así que en España, pese a que algunas malas lenguas dicen que no mantiene una buena relación con sus obispos, se le espera en muchos territorios. Por ejemplo, en Galicia, cuyo presidente, Alberto Núñez Feijóo, realizó una petición oficial a Francisco para que acuda a Santiago de Compostela en 2022. «Prometo pensarlo», contestó el pontífice. De momento, no aparece en su agenda oficial ese viaje en el que Jorge Azcón quiere que se incluya Zaragoza.

De hecho, el alcalde de la capital aragonesa ya ha hecho gestiones con Feijóo, con el que mantiene una muy buena relación, para que en las previsibles conversaciones con el Papa jesuita incluya una parada en Zaragoza en su desplazamiento a España, que en la Xunta de Galicia calculan para verano del próximo año. La evolución de la pandemia será clave para saber si la invitación formal culmina con éxito. Ahora pueden dilatarse los tiempos, pero el margen en el calendario es amplio. En la Iglesia compostelana han apuntado a finales de julio como posible fecha, pero todo depende del Vaticano, que concedió una generosa ampliación del Año Santo Compostelano hasta el 31 de diciembre de 2022. Xacobeo aparte, Zaragoza es una ciudad importante tanto para el catolicismo como para la hispanidad, sobre todo por el significado que tiene en el mundo la Virgen del Pilar, que el papa Juan Pablo II visitó en dos ocasiones. La primera de ellas fue el 6 de noviembre de 1982, cuando miles de ciudadanos llenaron las calles para ver desfilar el 'papamóvil'. Hacía cuatro años que Karol Wojtyla se había convertido en primado de la iglesia y poco más de un año que había sufrido el tremendo atentado que a punto estuvo de acabar con su vida. En ese primer viaje, en un día frío y bastante desapacible, el Papa se encontró en La Romareda con miles de jóvenes y con enfermos. La audiencia con la corporación socialista se produjo en un estrado en la plaza del Pilar. Allí recibió del alcalde, entonces el socialista Ramón Sáinz de Varanda, la llave de la ciudad. En octubre de 1984, la visita estuvo precedida por una tremenda expectación. Si dos años antes el viaje a la ciudad se había producido en el contexto de una gira por una docena de capitales españolas, en esta ocasión Zaragoza fue el único destino español del pontífice polaco, de paso hacia Latinoamérica. El viaje papal estuvo precedido de cierta polémica política por las críticas que generó en algunos sectores el elevado coste para las arcas municipales. Sáinz de Varanda, hombre de profundas convicciones religiosas y admirador de Juan Pablo II, pronunció entonces una frase inolvidable: «El Papa vendrá aunque tengamos que empeñar las alfombras del ayuntamiento». No hizo falta, pero el consistorio se hizo cargo de la infraestructura y el acondicionamiento del lugar donde se celebraron los actos centrales, y la Administración corrió con los gastos de seguridad, traslado y alojamiento de las autoridades y personalidades que acudieron a Zaragoza. La visita de Juan Pablo los días 10 y 11 de octubre, que duró unas 16 horas, costó unos 100 millones de pesetas (alrededor de 600.000 euros). Juan Pablo II mantuvo un encuentro con jóvenes en la avenida de los Pirineos y, posteriormente, acudió a rezar al Pilar. Pernoctó en el Palacio Arzobispal de Zaragoza, donde centenares de ciudadanos velaron su sueño desde la plaza durante una noche entera e inolvidable que Azcón quiere que se repita, no solo por la importancia del personaje sino por la proyección que le daría a la ciudad. La posibilidad es hoy todavía lejana. Por si acaso, el Gobierno municipal ha lanzado el anzuelo para que de nuevo un Papa pueda visitar de nuevo a la Virgen de la Hispanidad en el Pilar de Zaragoza.