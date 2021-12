El ocio nocturno volverá a acudir a la Justicia, esta vez para pedir medidas cautelarísimas para suspender la reducción de horarios y de aforos, pero sobre todo de horarios, que ha hecho público esta mañana la consejera de Sanidad del Gobierno de Aragón Sira Repollés en Teruel, y que se aplicará a las 00.00 horas del miércoles, después de que a lo largo del martes se publique la orden en el Boletín oficial de Aragón. Además, el colectivo se concentrará este martes por la mañana (11.45 horas) a las puertas del Edificio Pignatelli para mostrar su malestar.

En hostelería y restauración, los establecimientos cerrarán a las 00.00 horas y la ocupación máxima será de 10 personas por mesa tanto en interior como en exterior, con una distancia de 1,5 metros por mesa. No se podrá consumir de pie ni en la barra, sino sentado y en mesa. El ocio nocturno cerrará a las 02.00 horas, el uso de mascarilla será obligatorio en todo momento, las mesas serán de hasta 10 personas, con una distancia de 1,5 metros entre las mesas, y será obligatorio separar la pista de baile de las mesas.

El portavoz de las asociaciones de ocio nocturno en Zaragoza, Alberto Campuzano, ha asegurado este lunes que en la última reunión que tuvieron con Sanidad se habló de que la “reducción de horario sería de dos horas según la licencia urbanística” y que para “Nochevieja habría condiciones especiales para los cotillones y las discotecas”. Sin embargo, no ha sido así. “Si abrimos a las 12 y a las 2 hay que cerrar no tiene mucho sentido”, aseguraba Campuzano; quien reconocía que en muchas salas ya estaba todo preparado.

Y las entradas vendidas, asegura Miguel Ángel Salinas, vicepresidente de la Asociación de Discotecas y Salas de Fiesta de Zaragoza y provincia, quien pone de manifiesto que la idea es que hubiera esas dos horas de diferencia; si los bares y hostelería cerraban a las doce, los pubs a las 2 y las discotecas a las 4, pero “siempre salimos perdiendo nosotros”, que son a quienes “nos achacan los contagios cuando se ha demostrado que no es así, porque de siete olas, hemos estado cerradas cinco”. En la situación que les ha puesto sobre la mesa la consejera de Sanidad “no nos merece la pena abrir”, sobre todo en Nochevieja, que está a la vuelta de la esquina.

Ya se han contratado músicos, mercancías y en el caso de los restaurantes la comida, “sobre todo porque en las últimos días se decía que estaban subiendo los precios”, señala Salinas. Y se pregunta: "¿Qué hacen con la comida?" En su caso, en sus cotillones, había barra libre. "¿Qué sucederá? Si están todos en la mesa, ¿levantarán la mano todos a la vez para que se acerque el camarero?; además, si pueden estar 300, ahora sentados 90; serán los primeros 90?, se cuestiona. En cuanto al horario, asegura que si se abre a las doce, entre que se entra al guardarropa y todos se sientan será la una y a las dos “cerraremos”, así que no tiene ningún sentido.

“No nos han dejado ningún margen”, señala, y apuntilla que lo que parece que nos quieren decir es “O cerráis o hacéis la risa”. Salinas señala que en las reuniones con Sanidad, incluso se les propuso, además de pedir el pasaporte covid, la realización de un test de antígenos menos de 24 horas antes y la toma de temperatura. Con ese filtro, sería una Nochevieja “no libre de covid” pero casi, pero las limitaciones se han hecho públicas solo cuatro días antes de fin de año.

De hecho, el vicepresidente del colectivo asegura que aunque alguno de sus compañero no lo aceptaba, él incluso hubiera dicho sí estar “estos días como hasta ahora, la Nochevieja normal y luego una semana cerrados”. La “frustración es total” porque hace unas semanas, con el 90% de la vacunación, tanto el presidente del Gobierno nacional, Pedro Sánchez, como el presidente de Aragón, Javier Lambán dijeron que “esto había pasado y tres semanas después vuelven las limitaciones”.

En cuanto a las devoluciones de entradas, todavía se está analizando la situación. En concreto, Salinas, gerente del grupo Canterbury, señala que está pensando qué hacer, si cancelar directamente los cotillones en sus locales o esperar a que digan los jueces si aceptan o no las medidas cautelarísismas, que si se presentan mañana, “imagino que responderán el miércoles o como muy tarde el jueves”. Y espera que tengan en cuenta el “quebranto económico” que supondrá para los locales.

En este sentido, asegura que este martes se anunciarán ayudas, pero llegan tarde. Y pone como ejemplo Cataluña, que casi al mismo tiempo que cerró el ocio nocturno, anunciaron “20 millones” para el sector.

El gerente de la asociación Cafés y Bares, Luis Carlos Femia, aseguraba poco después de conocer los límites impuestos en pensaban que el horario sería más tarde, y mejor “de una a tres”; además, se habló en las reuniones con Sanidad de que se “tuviera en cuenta la Nochevieja, porque había entradas vendidas” y a menos de una semana “la afectación económica a quien ya se había planificado”. En este sentido, también considera que hay “muy poco margen” porque se ha contratado personal, comprado provisiones, etcétera y “habrá que ver cómo se puede conciliar todo”.

Hasta que no se publique la norma en el BOA no harán un análisis pormenorizado, pero “hemos visto que no se puede consumir sentado en barra” cuando habían hablado que sí. Reconocen que la transmisión es alta perola presión hospitalaria es “contenida”, por lo que se pensaba que la Nochevieja se podría salvar pero ahora muchos quizá “no hagan cotillón”.