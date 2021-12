El día de los Santos Inocentes se vive con humor en Aragón. Algunas instituciones ya han gastado bromas, sobre todo a través de las redes sociales. La Policía Nacional ha sido la primera, mandando una nota de prensa al punto de la mañana en la que ha informado de la inminente incorporación a su plantilla de Tai y Maluco, los "primeros agentes felinos de la corporación", han apuntado.

La patrulla felina

"La Jefatura Superior de Policía de Aragón ha hecho oficial la incorporación de dos nuevos agentes felinos en su plantilla, que junto con sus guías formaran parte del nuevo grupo 'Patrulla Felina'", reza su comunicado y prosigue explicando que "tras varios meses de duro adiestramiento, cuatro de los treinta animales que comenzaron la primera edición del Curso de Especialización Felina han conseguido el diploma que les capacita para desarrollar labores de apoyo operativo policial".

Tan lejos han llevado la inocentada que hasta han detallado cuál sería la función de cada uno de estos felinos: "Tai, una gata siamesa de dos años y medio ha sido adiestrada para la detección de cualquier tipo de sustancia estupefaciente, su desarrollado olfato y sus cualidades físicas la hacen ideal para la localización de drogas en los lugares de difícil acceso y que hasta ahora se llevaba a cabo con la ayuda de canes"

"Por su parte, Maluco, pertenece a raza 'maine coon', conocida por ser la raza de gato doméstico de mayor tamaño. Este nuevo agente, de tan sólo año y medio ya pesa casi doce kilogramos y supera el metro de longitud por lo que prestará servicio en labores preventivas de seguridad ciudadana", explican.

Los gatos tendrían también guías policías, tal y como han sugerido. "Han sido formados los seis agentes que a partir del próximo lunes trabajarán como guías de los felinos", han puntualizado que "el Subinspector al mando del grupo proviene de otra plantilla, donde ejercía en la unidad de caballería, mientras que el resto, cuentan con experiencia en guías caninos".

"Desde esta Jefatura no se descarta la incorporación de más felinos a largo del próximo año ya que en pocas comienza el II Curso de Especialización Felina", concluye la nota, que al poco tiempo han desmentido explicando que era una inocentada.

Así ha terminado su broma: "Muchísimas gracias a todos por recibir con tanta ilusión la nota sobre la patrulla felina. Por el momento no podemos incluir a estos maravillosos gatitos en nuestra plantilla, pero no descartamos que en un futuro pueda existir este maravilloso grupo. ¡Feliz día de los Santos Inocentes!".

La visita del papa

También el barrio del Arrabal se ha unido a las bromas de este 28 de diciembre. En su caso, todo ha llegado tras la publicación en su muro de Facebook de la noticia de que el papa visitaría el distrito zaragozano en mayo de 2021.

En este caso, desde su cuenta de Facebook han explicado que "tras el anuncio público hecho ayer por el Alcalde de Zaragoza sobre la solicitud de visita a Zaragoza del papa Francisco, ya podemos informaros que será una realidad en el mes de mayo".

La broma no quedaba allí, si no que han puntualizado más detalles: "El grueso de la visita papal se desarrollará en el barrio del Arrabal por expreso deseo de Su Santidad. Comenzará la visita en el Peirón desde donde el papa Francisco rezará unas rogativas para que las crecidas del Ebro no afecten a los vecinos del barrio".

En la agenda de este también estaría desplazarse "al parque de Macanaz a proceder a la inauguración del Monumento a los Héroes Anónimos de Los Sitios, que será bendecido junto al papa por el cardenal emérito Rouco Varela. A continuación se montará en el 'papamovil' para seguir una procesión extraordinaria con la imagen de San Gregorio desde la Iglesia de Altabás hasta la Ermita de San Gregorio, situada en el campo de maniobras de San Gregorio". Allí, según esta inocentada, "bendecirá los términos municipales de la ciudad, especialmente las zonas del bosque de los zaragozanos".

"Para esta bendición se contará con la participación a capella de los infanticos de ECODES, acto seguido presidirá la Misa de nuestra tradicional romeria. A continuación el Papa degustará una comida de campo en el lugar con los vecinos y posteriormente se desplazará en papa movil hasta la Basilica del Pilar, de nuevo por las calles del Arrabal".