Decenas de representantes del ocio nocturno se han concentrado esta mañana a las puertas del Edificio Pignatelli para protestar por las restricciones de horario y aforo que entran en vigor esta noche y que consideran que “vulnera nuestro derecho a trabajar”. Un derecho que en el caso de la Nochevieja está calculado que habrá alrededor de "

Así lo ha manifestado el portavoz del sector, Alberto Campuzano, quien ha reconocido que hasta que no se publique la norma en el Boletín Oficial de Aragón y la revisen no presentarán las cautelarísimas ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) para pedir que no se pongan en marcha las limitaciones. Además, ha adelantando que irán “por lo penal porque entendemos que están volviendo a imponer normas que la Justicia ya les ha dicho que son ilegales".

Campuzano ha hecho hincapié en que “necesitamos volver a trabajar", ha pedido "restricciones técnicas y no políticas” y se ha preguntado por qué “los de Soria pueden ir a una discoteca en Nochevieja y nosotros no, si es el mismo virus”, aunque tirando e ironía ha hablado de “mañocovid”, un virus que es un “invento de los científicos-políticos de Aragón” y que solo afecta a sus habitantes.

El ocio nocturno se siente “abandonado” porque el “mal ya está hecho”, se están cancelando masivamente fiestas en restaurantes y aunque la justicia les de la razón “el mal está hecho” puesto que “la gente se está organizando en cotillones privados y habrá una explosión de contagios que luego dirán que son culpa nuestra”. De hecho, han reconocido que han estado 450 días cerrados “viendo ola tras ola desde el sofá. Nosotros no lo expandimos, solo queremos ser parte de la solución”, ha señalado, antes de reconocer que además de culparles, les han dejado solos, “sin ayuda de ningún tipo porque dijeron que iban a destinar 50 millones que no se han dado”. Llevan, ha dicho, “50 millones de mentiras”.