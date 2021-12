La séptima ola de covid en Aragón todavía no ha dicho su última palabra y la comunidad afronta ahora semanas críticas donde los contagios van a seguir dejando cifras muy elevadas durante los próximos 15 o 20 días. «En absoluto hemos llegado al pico y esperamos más explosión de casos en las dos o tres semanas que vienen», aseguró ayer a este diario Javier Marzo, director de Atención Primaria y Hospitales del Departamento de Sanidad de la DGA.

Es decir, que los 4.475 contagios de las últimas horas, que marcan el nuevo récord diario de infectados en Aragón, irán a más según los parámetros con los que trabaja Sanidad. «Tenemos un índice reproductivo de 1,40. Si se mantiene, eso quiere decir que prácticamente vamos a duplicar los casos en nada. Es una situación ya incontrolable, pero confiamos en que las medidas restrictivas que han entrado en vigor limiten algo ese contacto social», apuntó Marzo.

La situación que atraviesa Aragón es compleja porque todavía está por llegar la Nochevieja, mientras que los efectos de la Nochebuena y la Navidad aún están por florecer. «Claro que nos da miedo la celebración de fin de año, pero sería mucho peor no haber tomado ninguna medida», señaló el responsable.

12.355 pruebas en un solo día En la semana de los récords en cuanto a contagios diarios se refiere, Aragón también ha alcanzado en las últimas 24 horas su cifra máxima en las pruebas diagnósticas realizadas con un total de 12.355. De ellas, 6.648 han sido test de antígenos y 5.707 PCR. «Es una absoluta barbaridad», reconocía ayer a este diario Javier Marzo, director de Atención Primaria y Hospitales del Departamento de Sanidad. En concreto, en antígenos la tasa de positividad ha sido del 48,98% y en las PCR del 21,36%. «Son cifras que no habíamos visto hasta ahora», añadía. El día anterior (el lunes), Aragón ya analizó 9.815 muestras y desde hace unas semanas las cifras van al alza dada la elevada transmisión. Muchas de las pruebas de covid se corresponden a las realizadas en farmacias, donde un positivo en test ya se incluye en el sistema sanitario y es totalmente válido.

De los casi 4.500 contagios de las últimas horas, el 75% han sido asintomáticos. «Estamos hablando de tres de cada cuatro positivos. Y los que tienen síntomas, con casi el 81% de la población vacunada, en general son leves», matizó Marzo.

El escenario de la pandemia «ha cambiado por completo» en esta séptima ola, de ahí que la DGA haya optado por cambiar los protocolos en el rastreo ante la «intensa presión» en los centros de salud de Aragón.

La Atención Primaria, muy tensionada

«Hemos pasado de intentar cortar la transmisión a una situación donde no hay nadie que lo consiga. Tenemos incidencias de 2.000 casos por 100.000 habitantes en varias zonas de salud y de más de 1.000 a siete días. Eso es una absoluta barbaridad», reconoce Marzo. «Ahora debemos centrarnos en lo importante, que es proteger el sistema sanitario y por ello hemos limitado el rastreo para minimizar el impacto», explica. «La transmisión que tenemos es comunitaria, generalizada, intensa y explosiva. Sería absurdo someter al sistema a la misma dinámica de meses atrás», argumenta.

En estos momentos, los 123 equipos de Atención Primaria de Aragón sienten la presión asistencial. Están haciendo, a diario, seguimiento de 23.000 contactos de casos positivos, a los que se suman los contagiados. «Esto es un trabajo enorme y están agotados porque más allá del covid siguen el resto de patologías. El esfuerzo por parte de los centros de salud es tremendo y la respuesta, a pesar de que están desesperados y lo entendemos, es muy positiva», apunta Marzo.

El responsable de Primaria y de Hospitales en Aragón pide que esta limitación de los rastreos «no se vea como que el sistema baja los brazos, porque no es así», insiste. «Esperábamos mutaciones y teníamos miedo de que alguna de ellas escapara a la vacuna y nos hiciera retroceder, algo que no ha ocurrido. Sin embargo, la situación sí nos obliga a un refuerzo porque no contábamos con que esta variante tuviera esta explosividad», señaló Marzo .

Ante este escenario, el responsable no se atreve a predecir cuándo llegará el final, pero pone la clave en la vacunación. «Es lo que nos está haciendo que ahora no tengamos el mismo volumen de hospitalizados de olas anteriores. Es cierto, aún así, que empiezan a estar tensionados», señaló. Ahora son 455 los pacientes ingresados, de los que 47 están en la uci. «Por proporción, si detectamos 4.500 contagios en un día habrá quien ingrese, quien acabe en uci y tristemente quien fallezca, pero no es lo predominante gracias a la vacuna», manifestó Marzo.