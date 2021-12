Pasaron diez horas y unos minutos hasta que se dio luz verde a los Presupuestos de Aragón para el año 2022. Fue una larguísima sesión plenaria que sirvió para constatar la estabilidad de la que tanto presume el cuatripartito, que esta vez tuvo que votar en bloque, sin fisuras visibles como les había ocurrido en alguna otra ocasión. Así sacaron adelante, en el penúltimo día del año, las cuentas que podrán entrar en vigor, en tiempo y forma, el 1 de enero. Ascienden a 7.444 millones de euros –con un techo de gasto no financiero de 6.080 millones­–, las segundas más altas de la historia y que gestionarán el PSOE, Podemos, el PAR y CHA por tercer ejercicio consecutivo y que empezará nuevamente marcado por el covid, que este jueves dejó la presencia en el debate en el 50% del aforo y obligó a nueve diputados a votar de forma telemática. Enfrente, la oposición achacó a los componentes del Gobierno de Aragón la elevada fiscalidad, la opacidad, el continuismo, la falta de control de los fondos europeos, la falta de ambición o el sectarismo.

Para empezar, el diputado del PSOE Óscar Galeano aseguró que «los Presupuestos son la mejor vacuna de este Gobierno para consolidar la recuperación y minimizar los efectos de las incertidumbres». El socialista destacó el incremento de las partidas para sanidad en los Presupuestos autonómicos desde 2014, de 1.539 a 2.230 millones de euros.

La parlamentaria de Podemos Marta de Santos indicó que el Presupuesto «sienta las bases para un Aragón mejor» y recalcó que las partidas son «realistas y valientes», subrayando que «los Presupuestos no son para el Gobierno, son para la gente, para Aragón». Con estos Presupuestos «dejamos atrás la austeridad del bipartidismo y apostamos por la recuperación con derechos», continuó De Santos. «Aragón es la comunidad con menos paro de todo el país», la que más ha reducido los niveles de pobreza pese a la pandemia, afirmando que la gestión del Gobierno está llena de «realidades, no de discursos», concluyó.

El portavoz del PAR, Jesús Guerrero, afirmó que su partido «no es de derechas ni de izquierdas: es de Aragón», añadiendo que «no tiene jefes en Madrid y puede tomar las mejores decisiones pensando en los aragoneses». Resaltó la «estabilidad» de Aragón y recomendó desarrollar las políticas activas de empleo y apoyar a sectores estratégicos, como la agroindustria, la logística, el comercio, el turismo, las pymes y los autónomos.

La diputada de CHA Carmen Martínez lamentó «el papelón» de Cs respecto a los Presupuestos autonómicos y aseveró que el Gobierno pretende seguir manteniendo el Estado del Bienestar, los servicios públicos y la reactivación económica. Por último, rechazó la rebaja fiscal y defendió las políticas contra la violencia machista y por la igualdad efectiva, así como la cooperación para el desarrollo, y lamentó que el PP «nunca ha reconocido la realidad trilingüe de Aragón».

En la oposición, el PP anunció su rechazo al Presupuesto porque carece de aval macroeconómico, incrementa la presión fiscal y limita la contratación de personal sanitario. «Hoy el Partido Popular ejerce una oposición responsable con el no a unos presupuestos que carecen de aval macroeconómico, que incrementan la presión fiscal sobre los aragoneses, limitan la contratación de personal sanitario para hacer frente al covid y carecen de transparencia, especialmente en lo que respecta a los fondos europeos, que no pueden ser utilizados como moneda de cambio por el cuatripartito, algo que el PP no va a consentir», esgrimió la portavoz del partido en las Cortes de Aragón, Mar Vaquero, que insistió en el «despotismo» del Gobierno, sobre todo en la gestión de los fondos europeos, que le sirven al cuatripartito para «jugar y hacer política partidista» en cuanto a su distribución. «El cuatripartito se ha negado a tramitar siquiera las enmiendas que querían bajar los impuestos», algo que ha achacado al PAR y que a su juicio eran necesarias para «equilibrar el hachazo fiscal» que viene del Gobierno de España.

En este sentido, el diputado de Ciudadanos José Luis Saz lamentó no haber podido hacer otra cosa que dar un «no» a las cuentas. "Un 'no' que «no es rabioso ni demoledor» y que se debe a la incapacidad de llegar a acuerdos «suficientes» en el trámite de ponencia y comisión. Ciudadanos proponía que cualquier generación de créditos no previstos se pudiera destinar a la rebaja fiscal, así como que se rebajara en dos puntos el IRPF para las rentas menores de 50.000 euros, para lo que aludió a la decisión del PAR para no aprobarlo.

Vox anunció en boca de Marta Fernández que su partido votará en contra porque las cuentas están diseñadas para «complacer a los socios de extrema izquierda» del Ejecutivo regional. Fernández tildó los Presupuestos de «continuistas» y criticó que han sido configurados por «un cuatripartito cuyas ideas oscilan entre las socialdemócratas del PAR, las sanchistas socialistas y las anacrónicas de Podemos y CHA, tan preocupada por las políticas identitarias y tan poco por las necesidades reales de los aragoneses».

Por último, Álvaro Sanz, coordinador de Izquierda Unida, rechazó «el discurso feroz de la ultraderecha reaccionaria», «No podemos volver a 2019», afirmó Sanz, que endureció su postura en este debate. Aun así, IU no vio satisfechas sus aspiraciones pese a ser el grupo que más partida económica logró mover. Su coordinador mantuvo una posición de abstención crítica a las cuentas del cuatripartito con el voto a favor de las secciones de Hacienda, Presidencia y Ciencia y Universidad; la abstención en las secciones de Educación, Sanidad, Ciudadanía; y Agricultura; y el voto en contra de las secciones de Economía, Industria y Vertebración.