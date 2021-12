No habrá cambios y Aragón mantendrá las restricciones horarias y de aforo que entraron en vigor el martes para la Nochevieja y el resto de las fiestas, al menos hasta el 15 de enero. La sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ha desestimado este jueves las medidas cautelarísimas solicitadas ayer por las asociaciones de empresarios de cafés, bares, salas de fiesta y baile y discotecas contra la medidas.

Según informa el tribunal, las restricciones, establecidas por el Ejecutivo regional para hacer frente a la oleada de nuevos contagios por covid, fueron impugnada por estas asociaciones al entender que no estaban suficientemente justificadas por las autoridades sanitarias. Sin embargo, los magistrados de la sala de lo contencioso consideran necesario escuchar previamente los argumentos de los responsables sanitarios para valorar la posibilidad de adoptar una medida cautelar contra la orden. La DGA tiene cinco días para aportar sus argumentos.

En el auto, el TSJA indica que "es innegable que hay una ola numéricamente muy importante de la pandemia, con un aumento de casos registrados. Aun cuando pueda discutirse si efectivamente se cumplen plenamente dichos requisitos sobre la necesidad, idoneidad y proporcionalidad, lo cierto es que parece razonable que se intente reducir las ocasiones de contacto, así como la duración de las horas, dada la gran cantidad de positivos que parecen surgir tanto de la movilidad del puente de la Inmaculada y la Constitución como de las posteriores cenas y vermús de empresa, ya incluso antes de las reuniones de Nochebuena y Navidad", indican. "Es claro que, en situaciones de diversión, con alcohol de por medio, la desinhibición en las precauciones que se deben tomar avanza a medida que transcurre la noche y se ingiere más alcohol", apunta.

"La suspensión de la orden generaría más dudas y confusión"

En cuanto a la celebración como tal de la Nochevieja y el perjuicio de pérdidas para los hosteleros, los magistrados apuntan que "posiblemente ya sea tarde para la mayoría de los supuestos, dado que sin duda se han producido numerosas cancelaciones a estas alturas y la suspensión de la orden generaría más dudas y confusión que otra cosa, pues la fecha del auto –cuyo recurso ha entrado a las 13.30 en la Sala (del miércoles)- no va a permitir reaccionar a tiempo a la mayoría de los establecimientos y, en cualquier caso, difícilmente hará que se recupere lo ya cancelado", argumenta. "

En este sentido, aluden a un documento de la empresa Nyxell (aportado en el recurso) que gestiona la venta de entradas de estos eventos, y que refleja unas ventas de 439.023.87 euros para los cotillones. El TSJA considera que "puede haber problemas sobre el derecho a devolución" si se mantienen los cotillones a última hora, cuando mucha gente ha decidido no ir bien por el miedo a la pandemia bien porque los amigos ya han renunciado, etc", añade. "Por ello, no tiene suficiente fundamento una suspensión inaudita parte, pues además de que difícilmente remedie muchos de los perjuicios, lo es de una medida que, a priori, no se puede considerar excesiva o absolutamente infundada".

Los magistrados critican las formas de actuar de la DGA

En el auto, los magistrados también cuestionan la forma de actuar del Gobierno de Aragón. Por un lado, "comparten la crítica" de los hosteleros y del ocio nocturno respecto a los plazos anunciados por la Consejería de Sanidad. "La orden, pese a haberse anunciado cuando menos el día 27 de diciembre, no se publicó hasta el 28 de diciembre, día de los Inocentes, por la tarde. Una orden que entraba en vigor el mismo día, es decir, que se tomó la DGA día y medio para publicar la orden, pero luego no podía demorarse su entrada en vigor ni un minuto. Así, no les falta razón (a los recurrentes)", esgrime el TSJA.

Además, apuntan que les resulta "sorprendente lo inusitado del momento de la toma de estas medidas". Y argumentan: "El 17 de diciembre se acordó por este Tribunal lo pertinente respecto del pasaporte covid, precedida de ostensibles manifestaciones de la Administración sobre la importancia de la exigencia del pasaporte y de su necesidad para evitar medidas más drásticas, y 12 días después parece que no sirve de mucho y se implementan nuevas medidas que, dado el escaso tiempo entre su toma y sus efectos principales, causarán con seguridad importantes perjuicios", añaden.

"No entraremos ahora en la cuestión de la duración indefinida de las medidas, al no ser el momento adecuado, pero llama la atención que se haga pocos días después de que se indicase lo inadecuado legalmente de la indefinición de las restricciones y se fijase un plazo a la orden", señalan.