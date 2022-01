Los hospitales de Aragón atraviesan una situación «muy complicada» debido al elevado volumen de ingresos por covid que acogen y que, sobre todo en la última semana, están poniendo al sistema sanitario contra las cuerdas. «Es un momento extremadamente preocupante porque ha habido un empeoramiento muy fuerte y la situación hospitalaria está muy comprometida», reconocía ayer a este diario, sin medias tintas, Javier Marzo, director de Atención Primaria y Hospitales del Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón. «Me recuerda a marzo y a noviembre de 2020, que fueron nuestros peores momentos», decía.

Solo en las últimas 24 horas ha habido 43 ingresados más por covid en Aragón, lo que eleva la cifra de hospitalizados hasta las 617 personas (218 más que hace un año). De ellas, 65 (19 más que el 4 de enero de 2021) se encuentran en las unidades de cuidados intensivos y esto convierte a Aragón en la tercera comunidad con la mayor ocupación de ucis por enfermos de covid.

La evidente presión asistencial ha obligado a los hospitales a habilitar más camas y a abrir nuevos espacios para acoger a toda la demanda que llega. El Miguel Servet, por ejemplo, ha abierto ya al completo la planta 11 para pacientes covid, que se suma a la 10 y a la 4, ya fijas para estos enfermos. Además, tiene llena la uci postcardiaca y en la polivalente ya hay seis enfermos de coronavirus. En el Royo Villanova, por su parte, se está haciendo ya uso desde el pasado lunes de la zona de Traumatología que se vio afectada por un incendio, hace 15 días, y que ya ha sido restaurada para su uso antes de lo previsto.

Más de mil sanitarios de baja

El contexto todavía se complica más porque la séptima ola de covid, caracterizada por una fuerte explosión de casos y una alta contagiosidad, deja, en estos momentos, más de 1.000 sanitarios de baja. Esta situación obliga al Salud a tomar decisiones y, ante la necesidad de disponer de más recursos humanos, desde este viernes se va a empezar a contratar en Aragón a profesionales jubilados. Estos se han apuntado en una bolsa abierta en los últimos días y van a ser «de vital ayuda» para atajar la presión. «La orden del gerente sale este viernes y la intención es que desde ese día se puedan ya incorporar. No tenemos personal para atender todas las camas habilitadas, así que no sé si habrá muchos o pocos, pero su labor va a ser muy importante. Si Atención Primaria está saturada, en los hospitales la cosa ya está muy comprometida», señaló Marzo.

El problema, dado que los contagios detectados diariamente en Aragón siguen siendo muy elevados (6.686 en la jornada de ayer), es que todavía no se sabe cuándo se alcanzará el pico. «Creo que todavía nos quedan 15 ó 20 días difíciles. Los ingresados que están llegando ahora son de cuando teníamos 700 y 800 casos diarios, por lo que todavía falta la repercusión hospitalaria de los 2.000, 3.000 y 5.000 de estos últimos días», señaló Marzo.

Es decir, que en los hospitales todavía quedan por delante semanas críticas. «Algunos de los que están en planta acabarán en la uci y de estos, desgraciadamente, habrá quien fallezca. Revertir las cifras en intensivos cuesta mucho y posiblemente se tardará un mes», aventuró Marzo. «De momento no estamos notando la consecuencia de la ola en la mortalidad, pero es cuestión de tiempo», aseveró.

Citas no urgentes reprogramadas

El Salud, ante este panorama, debe priorizar la disponibilidad de camas y por ello ha tomado la decisión de posponer operaciones quirúrgicas programadas no urgentes y ambulatorias. «En Navidad, por lo general, las intervenciones ya son menos por las vacaciones, pero pasadas las fiestas se recuperan poco a poco. Este año, sin embargo, no va a ser así y se van a empezar a cancelar las de la próxima semana porque debemos proteger el sistema», dijo Marzo. Las operaciones graves, de cáncer y de carácter urgente se mantienen.

El director de Atención Primaria y Hospitales del Gobierno de Aragón no quiere ser pesimista, pero alerta de la realidad del sistema. «Me preocupa mucho que socialmente se haya banalizado el tema y se piense que ya lo hemos superado, que esto ya es el final, pero lo cierto es que el virus sigue estando ahí. En los hospitales la situación es límite, que nadie se olvide, y es por esa sensación de riesgo extremo por lo que me recuerda a marzo o a noviembre de 2020», señalaba Marzo.

«No quiero ser agorero ni que nadie me malinterprete, porque lo peor de la pandemia ya lo hemos pasado y la vacunación es muy importante, pero se deben mantener las medidas higiénicas, se debe evitar el contacto social y extremar las precauciones», matizó Marzo.

La incidencia acumulada en Aragón a siete días es de 2.644 casos por 100.000 habitantes, la tercera más alta del país. Por provincias, la de Zaragoza es el segundo territorio de España con la tasa más elevada, con 2.732 casos por 100.000 habitantes. Sin duda, Zaragoza capital es el punto caliente en estos momentos de la séptima ola y en la ciudad ha habido 3.511 contagios en las últimas 24 horas, prácticamente la mitad de los detectados en Aragón.