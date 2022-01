La vacunación infantil contra el covid está generando discrepancias entre los padres separados que tienen ideas diferentes sobre si quieren o no inmunizar a sus hijos. En Aragón, en estos momentos, no hay sentencias por el momento donde un juez otorgue la razón a una de las partes (sí las hay en Cataluña o Canarias), pero sí constan ocho casos abiertos en los juzgados. Además, hay un aumento de las consultas por este tema a los despachos de abogados, que tratan de mediar.

«No te imaginas la cantidad de gente que me ha preguntado por esto. La vacunación no es obligatoria en España y está generando conflicto entre los padres divorciados, pero también entre casados donde no se ponen de acuerdo», explica Bella Sánchez, abogada especialista en Derecho Penal y Civil en Zaragoza.

Ella ya ha tratado a clientes por esta situación, aunque los casos no han llegado a la Justicia. «No hay sentencias en Aragón, pero no se puede descartar que las haya porque hay multitud de normas y publicaciones donde la vacunación a los niños no se recomienda y a eso se puede agarrar la parte que no es partidaria», explica Sánchez.

La inmunización pediátrica contra el covid es una situación que afecta a la patria potestad. Es decir, «a la decisión de los padres para solventar cuestiones trascendentales para sus hijos y su desarrollo social», explica Javier Valero, abogado de familia en la capital aragonesa. «Por tanto, no es algo que puede decidir únicamente el progenitor que tiene la custodia en exclusiva de los hijos porque necesita el consentimiento de la otra parte», añade.

Es una situación similar, por ejemplo, a la que se produce cuando se elige el centro educativo al que va a ir el menor y los padres no se ponen de acuerdo porque uno quiere público y otro privado.

«Normalmente estamos muy concienciados con la vacunación y no debería haber problemas, pero los hay. El convenio de separación no influye para nada y la opinión del hijo solamente se tiene en cuenta en Aragón a partir de los 12 años, mientras que a partir de los 14 años puede decidir por sí mismo si se vacuna o no», explica Valero.

Si uno de los progenitores está a favor de la inmunización de su hijo y el otro no, este último debe hacérselo saber a la otra parte y para ello, según comenta Bella Sánchez, debe enviarse un burofax. «Debe tener acuse de recibo y en él debe figurar el argumento y el motivo de por qué no quiere que su hijo o hija sea vacune», matiza la abogada.

Posible delito

Si la parte a favor de la inoculación del menor la lleva a cabo sin consentimiento (es decir, sin tener en cuenta ese burofax), «puede cometer un delito penal de lesiones», añade.

Cuando se produce esta situación y si las discrepancias de los padres separados continúan porque no se ponen de acuerdo, quien está a favor de la vacunación del hijo debe pedir una jurisdicción voluntaria. Es decir, una autorización. «Es algo que se puede solicitar sin tener abogado, aunque se recomienda», dice Sánchez.

Llegados a este punto, será el juez quien, en última instancia, decida. «La Justicia no dice si se debe vacunar o no, sino que a la vista de las alegaciones presentadas por las dos partes y las pruebas otorga la capacidad de decisión a un progenitor o a otro», explica Valero.

Por su parte, Sánchez apunta que el problema se produce si se acude al juicio sin informes o argumentos. «Quien se opone a la vacunación puede solicitar al juez que requiera al pediatra del menor un informe detallado sobre la prescripción de las vacunas», matiza la abogada. «Se pueden entregar informes sobre la tasa de mortalidad, sobre el riesgo-beneficio... el caso es justificar la posición», detalla Sánchez.

«Las sentencias que hay son contradictorias porque se basan precisamente en los argumentos. En Tenerife, por ejemplo, un juez ha dado la capacidad a una madre que no quería vacunar a su hijo al alegar falta de evidencia científica porque ni el padre ni el fiscal presentaron sus razones a favor de la inmunización», añade Valero.