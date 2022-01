La prórroga de la obligatoriedad de pedir el certificado covid en determinados ámbitos, que ha fijado el Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón hasta el 8 de febrero, vuelve a generar el rechazo frontal del ocio nocturno, uno de las actividades a las que más atañe la medida, junto a salas de juego, hospitales, residencias o celebraciones sociales. El sector acusa nuevamente al Ejecutivo autonómico de «improvisación total» por la aplicación de una exigencia que carecer de «ratificación judicial». Los empresarios de los locales de fiesta volverán por ello a recurrir a la justicia para que se pronuncie de oficio sobre la legalidad de la norma.

«Queremos saber si es legal. No vuelven a dejar desamparados otra vez con la obligación de pedir el pasaporte covid», lamentó Alberto Campuzano, portavoz del colectivo, que este lunes estudiará con sus asesores jurídicos la presentación de un escrito ante la Fiscalía y el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) para que se pronuncien sobre el asunto. «Mi sector está a favor de la vacunación, pero también de la seguridad jurídica. No puedes dar el derecho a no vacunarse y luego perseguirlo», sostiene.

A su entender, la exigencia del certificado de vacunación entra en colisión con el derecho constitucional de los ciudadanos sobre la «intimidad sobre su documentación sanitaria». Debido a este conflicto de derechos y a la falta de una legislación que lo regule, asegura que el ocio nocturno de Zaragoza han sufrido en las últimas semanas «manifestaciones en las puertas de los locales» y el «boicot» de algunos consumidores que se niegan a acreditar si están inmunizados frente al covid-19, un virus que ha causado ya la muerte de más de 4.000 personas en Aragón y cerca de 90.000 en toda España. Los detractores de la norma también han presentado hojas de reclamaciones en los establecimientos en la que aluden a la vulneración de derechos individuales.

Al margen de la controversia jurídica, Campuzano pone en cuestión la utilidad del certificado covid. «Somos el chivo expiatorio de una gran mentira. Nos hacen pedir un pasaporte que no vale para nada. No evita los contagios y da una falsa sensación de seguridad», opina, al tiempo que señala la contradicción que se produjo en Nochevieja, cuando el ocio nocturno tuvo que exigir este documento pero no la hostelería siendo que ambos tenían el mismo horario de cierre.

Una Navidad "desastrosa" para la hostelería

También denuncia la crisis en la que ha recaído el sector como consecuencia de las nuevas restricciones impuestas por el Ejecutivo aragonés para paliar la transmisión del virus en la séptima ola de la pandemia. En concreto, la limitación del horario hasta las 2 de la madrugada, que ha provocado que «el 85% de los locales estén cerrado en estos momentos», afirma.

El conjunto del sector de la hostelería se muestra más comprensivo sobre el uso del pasaporte covid. «Es una exigencia de Sanidad para intentar que se vacune más gente. No nos afecta excesivamente, pero todo lo que sea tratar de controlar el virus y su propagación sin que haya más restricciones, no nos parece mal», apunta Fernando Martín Martínez presidente de la Confederación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Aragón (CEHTA). Con la orden de la DGA vigente, se exige este documento en las celebraciones de más diez personas que puedan tener lugar en establecimientos de hostelería y restauración.

Sobre las limitaciones sanitarias, Martín dijo que no prevé que la DGA las amplié, pero no lo descartó del todo. En este sentido, lamentó el mal momento en que vuelve a encontrarse el sector por culpa de la nueva ola padémica y la explosión de contagios que ha provocado la variante ómicron. «La hostelería está mal, peor de lo que tenía que estar. El segundo semestre de 2021 iba mejor pero a finales de noviembre se ha empezado a torcer y la Navidad ha sido desastrosa», explicó. Así ha sido por las «pérdidas» provocadas por la cancelación de las cenas de empresa y los cotillones. «La gente ha cogido miedo y se ha vuelto a machacar injustamente a la hostelería como foco de contagios», lamentó.