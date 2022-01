La ministra de Defensa Margarita Robles ha aprovechado su visita al hospital Militar de Zaragoza para “agradecer a la Sanidad de Aragón lo que está haciendo”, para dar las gracias por el “esfuerzo de todos los sanitarios de España”, tanto durante la pandemia como por la campaña de vacunación; y también de la labor de los militares en el marco de la operación Baluarte, en la que han inmunizado a más de 35.000 personas hasta esta mañana en 13 comunidades autónomas.

Acompañada por el director del Hospital General de la Defensa de Zaragoza, el coronel Juan Antonio Lara, y la consejera de Sanidad del Gobierno de Aragón, Sira Repollés, Robles recorrido la Unidad de Vacunación de este centro hospitalario militar en el que se vacunará hoy y cada día a 1.200 personas, cuatro por minuto, en cuatro filas habilitadas.

La ministra ha asegurado que “el que no se vacuna es insolidario, hay que vacunarse por uno mismo y por los demás” y por eso, ha aprovechado su visita para llamar a la ciudadanía a vacunarse, "el mejor seguro de vida para todos", ha dicho, para remarcar seguidamente que “sé que a veces hay debate sobre derecho y libertad. Evidentemente uno tiene derecho a no vacunarse, pero uno tiene que ser responsable y solidario en un país democrático. “Lo mejor de la democracia es pensar en los demás y por cada uno que no se vacuna o no se pone la tercera dosis, hay muchas personas que caen y sanitarios que no pueden más”, ha afirmado.

Robles ha valorado el "contacto estrecho" del ministerio con el departamento de Sanidad aragonés y el trabajo de los militares en el marco de la operación 'Baluarte', que dispone de 150 unidades de vacunación y más de mil militares repartidos por las 13 comunidades que solicitaron su apoyo y que, en menos de una semana, han inoculado la tercera dosis a más de 35.000 personas, según los datos de esta mañana, y la previsión de que sean entre 40.000 y 50.000 mañana.

El director del Hospital Miguel Servet ha incidido en que esta operación Baluarte tiene como objetivo “servir a los ciudadanos” porque hay que "vacunar a mucha gente y cuánto antes mejor". La estructura tiene tres patas, equipos móviles de vacunación, que en Aragón son cinco; el centro de vacunación del propio hospital y los rastreadores. Respecto a los equipos móviles, dos están en el hospital Militar por la tarde, y uno en cada provincia. En la de Zaragoza, los lunes vacunan en Ejea (hoy 270), en Tarazona los martes, en La Almunia los miércoles; los jueves en María de Huerva y los viernes en Fuentes de Ebro. En la provincia de Teruel hoy se vacunarán a 240 personas.

En el propio hospital se vacunarán hoy unas 1.200 personas de entre 45 a 60 años , ya que están citadas cuatro personas por minuto, todas con Moderna. La campaña comenzó el 28 de diciembre y al final de esta semana se habrán puesto unas 10.702 dosis; que unidas a los equipos de vacunación serán unas 12.000 dosis.

En cuanto a los rastreadores, los militares realizan unas 2.500 llamadas diarias.