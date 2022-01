El Partido Popular ha solicitado que se convoque un pleno extraordinario este mes de enero "y a la mayor brevedad posible" para que el Gobierno de Aragón informe de la situación, de las medidas que ha tomado y de las que puede tomar el Ejecutivo en materia sanitaria, asistencial, educativa y económica ante esta séptima ola de contagios por la covid-19. La situación que atraviesa Aragón "es grave" por el elevado número de contagios "que se espera que se vayan incrementando los próximos días"

"Aunque el mes de enero no tenga programado un calendario de plenos y sesiones, la situación actual marcada por el incremento de los contagios justifica que se lleve a cabo la celebración de este pleno", ha apuntado en rueda de prensa la portavoz adjunta del Partido Popular, Mar Vaquero, tras la presentación de un escrito formal de solicitud.

Respecto a las medidas sanitarias, Vaquero ha recalcado que desde su partido consideran que la opción planteada de incorporar en las plantillas a sanitarios jubilados "no es suficiente". La portavoz adjunta del PP ha recordado la oposición de su partido ante la medida que tomó el gobierno de prescindir de más de 2.400 sanitarios en el mes de octubre cuando ya se anticipaba que "no se consideraba superada esta situación tan inquietante", ha indicado Vaquero, que se ha preguntado "qué está pasando" con las intervenciones quirúrgicas que se están aplazando ante el aumento de ingresos hospitalarios por covid, así como qué va a pasar con las ucis y el personal médico.

Vaquero ha denunciado que en estos dos años de pandemia de la covid-19 ha habido "dos fugas importantes" del Ejecutivo aragonés en materia de Sanidad": la falta de protección y dotación del personal sanitario para atender esta crisis sanitaria y la falta de inversión. En este sentido ha agregado que Aragón ha pasado a ser la undécima comunidad autónoma en inversión sanitaria.

"No puede ser que el Gobierno de Aragón no haya aprendido en estos dos últimos años lo importante que es invertir en sanidad", ha puesto de relieve Vaquero, quien ha añadido que es un descenso económico "muy importante" que incide "directamente" en la calidad de la sanidad aragonesa. "No puede ser que, en una crisis tan grave, el Gobierno se haya jactado de tener el segundo Presupuesto más alto de la historia y se permita haber recortado el gasto sanitario por habitante". En la legislatura 2011-2015 la comunidad aragonesa se colocó "a la cabeza" al ser la segunda con mejor nivel sanitario.

En este pleno extraordinario el PP también quiere abordar, coincidiendo con la vuelta a las clases tras las vacaciones de Navidad, si a causa de las bajas va a haber profesores suficientes para atender todas las aulas que deben permanecer abiertas y si a nivel asistencial hay suficiente personal para prestar "un servicio de calidad".

Además, la formación conservadora también quiere conocer las medidas que el Ejecutivo aragonés tiene previsto adoptar a nivel económico para garantizar "la calidad de los servicios públicos" y que la actividad económica se desarrolle "con la mayor normalidad" posible. "Tiene que haber una suficiente planificación por parte del Gobierno para atender esta situación", ha afirmado Vaquero, quien ha instado al presidente de la comunidad aragonesa a comparecer en las Cortes para que pueda debatir con el resto de formaciones políticas.

Ciudadanos también pide explicaciones

El grupo parlamentario de Cs en las Cortes de Aragón ha solicitado este lunes que la consejera de Sanidad del Gobierno autonómico, Sira Repollés, informe al Parlamento sobre la séptima ola del covid. El líder de Cs Aragón, Daniel Pérez Calvo, ha propuesto liberalizar la venta de test de antígenos para que se puedan adquirir en otros establecimientos y así abaratar el precio.

El líder de la formación naranja ha exigido a Repollés que informe cómo ha evolucionado la pandemia en las últimas semanas, qué medidas se están llevando a cabo y cómo se va a frenar el "colapso sanitario" que se visualiza en "la presión brutal" sobre la Atención Primaria.

Pérez Calvo ha criticado "el apagón informativo" que ha habido en Navidades y ha considerado que la situación "es suficientemente preocupante para que la consejera o algún miembro de su Departamento hubiera convocado a los medios de comunicación y a la Junta de Portavoces", recordando que el Gobierno se ha reunido con los grupos para informar sobre el covid-19 en varias ocasiones desde el inicio de la pandemia. "Tenemos más de 85.000 contagios desde primeros de diciembre que bien merecen una explicación", ha aseverado.