La falta de personal en las residencias que pertenecen al Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) del Gobierno de Aragón es “importante, como en el resto de la sociedad” porque los centros de mayores “no hacen más que plasmar lo que pasa en la sociedad”; por eso a lo largo del día se abrirá la bolsa de trabajo para cubrir esas bajas covid. Así lo ha reconocido la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, María Victoria Broto, durante su visita a Gea de Albarracín, que ha explicado que en la actualidad hay 119 brotes abiertos en las residencias, que afectan a 507 personas, de las que 279 son internos (hay una veintena hospitalizados) y el resto trabajadores.

Según la foto fija que ha dado a conocer Broto, en estos momentos en 60 residencias solo hay trabajadores contagiados y en 70, “solo una o dos personas positivas”, fruto de “la vacunación”. Para poner en valor estas cifras, la consejera ha recordado que cuando comenzó el proceso de vacunación allá por el 27 de diciembre de 2020, había 43 brotes abiertos que afectaban a 1.543 personas. “La situación es diferente por la vacunación”, ha insistido Broto, quien ha querido poner en valor la labor de las personas que trabajan en una residencia porque “están haciendo que no se contagie el resto”. En cuanto a las bajas, ha señalado que en las residencias que pertenecen al IASS hay alrededor de 200 personas, pero “no es la cifra real” porque no se tienen en cuenta las que están fuera del marco del Gobierno de Aragón si están confinadas por ser contacto estrecho de un positvo.

En cuanto a los perfiles que se necesitan, son personal sanitario, de limpieza, de cocina, gerocultores, etcétera. La consejera ha explicado que en este momento “no se exige la acreditación para trabajar como auxiliar en una residencia” por lo que en la bolsa de trabajo se puede inscribir cualquier persona con experiencia en el cuidado de mayores. Habrá dos listas, una con acreditación y otra sin ella; y “primero se dará trabajo a la persona con acreditación pero puede que no le interese ir, según su ubicación”, ha asegurado, para apuntar después que “todo está apoyado por la legislación, ya que se permitió esa flexibilidad por la urgencia.

Pasaporte covid prorrogado

La petición para solicitar el certificado de vacunación en residencias finalizaba el 8 de enero pero se ha decidido prorrogarla para “visitar a los familiares” en los centros de mayores. De momento, los allegados no podrán entrar a las habitaciones de los internos pero “siempre que no haya un brote” los residentes podrán recibir visitas, ya que no hacerlo sería “atacar a los mayores en su bienestar emocional, que también hay que cuidar”.

Respecto a la vacunación, ha dicho que “todos están vacunados” salvo algún caso “excepcional” en el caso de los residentes y también de los trabajadores, que en este caso son “un poco más del 2%”, una cifra más o menos similar a la del resto de la sociedad; aunque también ha explicado que a raíz de que se pide el pasaporte covid “se ha vacunado más gente en la sociedad y en las residencias también”.