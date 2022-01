Se agotan los calificativos para lo que está sucediendo con el transporte de mercancías en el aeropuerto de Zaragoza. El 2021 acabó con un nuevo récord histórico, más de 194.000 toneladas, y sigue creciendo como si no hubiera pandemia. ¿Cómo se explica lo que está pasando?

Zaragoza es un aeropuerto particular desde el punto de vista del transporte de mercancías y de la logística, especializado en carga y se mueve a través de cargueros puros, no como otros aeropuertos más grandes como Madrid o Barcelona que aprovechan más el espacio disponible en las bodegas de los aviones de pasajeros. Estos se han visto más afectados por la pandemia al detenerse muchas rutas de viajeros y desaparecer el espacio disponible en estas bodegas. Obviamente el mercado se ha visto resentido pero a Zaragoza eso no le ha afectado tanto. De hecho, no solo no se resintió sino que se vio tensionado por la reducción de oferta de espacio disponible en esos aviones de pasajeros.

¿Eso explica que se haya superado con tanta holgura a un aeropuerto como El Prat, que hasta ahora el segundo más importante en carga en la red nacional?

Barcelona, al igual que Barajas, mueven mucha más mercancía en las bodegas de los aviones de pasajeros y tiene mucha más oferta de vuelos internacionales y, por tanto, más espacio disponible en ellos aunque tienen menos espacio disponible en ellos. Por eso se ha visto ahora más afectado por la reducción de espacio disponible, con lo que, conforme vayan recuperando la oferta para viajeros y con ella ese espacio disponible, es esperable que vayan recuperando también las cifras en mercancías de 2019.

¿Entonces esta segunda posición en el ránking de Aena para Zaragoza podría ser flor de un día?

La posición que ocupas en el ránking es un dato meramente estadístico, lo que nos preocupa realmente es el movimiento global a nivel de red en la que funcionamos, y no sabemos si en un futuro Barcelona nos volverá a superar pero no es algo que nos preocupe. Seguimos trabajando para satisfacer las necesidades de nuestros clientes y lo que queremos es que el mercado vaya a más, que se recupere la actividad económica, que no se cierren más mercados, y que a nivel global la carga vaya a más.

Hace diez años El Prat duplicaba las cifras de mercancías transportadas de Zaragoza y hoy está ya por detrás. ¿Alcanzar a Barajas es un imposible o se puede soñar con ello dada la progresión?

Zaragoza lleva más de 15 años creciendo a una media de más del 20%. Si hace 15 años alguien le hubiera preguntado dónde esperaba estar Zaragoza en 2021 nadie habría imaginado que rondaría las 200.000 toneladas. Hay que ser cautos en un mercado internacional muy volátil pero también hay que ser ambiciosos y pensar que por qué no vamos a seguir creciendo. Si llevamos tantos años creciendo a un ritmo muy elevado, ¿por qué no vamos a seguir haciéndolo? Hay que seguir apostando, reforzar los clientes actuales que tenemos, buscar otros nuevos, seguir invirtiendo y seguir creciendo. Como gestor de la infraestructura no se va a escatimar ninguna inversión mientras la demanda de tráfico lo vaya requiriendo.

¿Y dónde diría que estará Zaragoza dentro de 15 años si le preguntaran hoy?

Pues no lo sé. No sé ni dónde vamos a estar el año que viene como para adivinar lo que pasará en 15. Ahora mismo la incertidumbre es tan elevada que es complicado saber o hacer pronósticos. Nos movemos en un mercado global, tenemos destinos con todos los centros cargueros del mundo, excepto con Australia con todos los continentes, y como estamos con tantas frecuencias internacionales también estamos sujetos a factores de inestabilidad, como ocurrió hace unos años con Rusia, o ahora con Ucrania, Kazajistán, en China están cerrando provincias, Estados Unidos no parece que vaya a ocurrir nada pero nunca se sabe... Todo lo que está sujeto a factores de comercio internacional está también sujeto a imprevistos. La tendencia a largo plazo es que el transporte aéreo siga creciendo. 2020 y 2021 han sido un bache pero a largo plazo las expectativas es que se incremente. De hecho, las previsiones de Boeing y de Airbus, que son los que ofrecen las más fiables, apuntan a un crecimiento sostenido hasta 2030 o 2040 en torno al 4% o 5%.

¿Zaragoza también lo seguirá haciendo?

Creo que Zaragoza está muy bien situada, no solo en España sino también en Europa, para convertirse en un polo principal en el transporte aéreo de mercancías del sur del continente. Es una posición privilegiada para una operativa logística global. Estamos viendo día tras día la implantación de empresas de primer orden internacional en Aragón y Zaragoza, la ampliación de zonas logísticas que son de las más grandes de Europa... Todo hace pensar que la demanda seguirá creciendo.

Inditex es un auténtico cable a tierra y la ampliación anunciada es una noticia alentadora de que ayudará a crecer más al aeropuerto. Puede que la llegada de Amazon también tenga su efecto...

La ampliación de Inditex es una noticia excelente, es un centro logístico de los más importantes de España, ya que Zara Mujer representa un porcentaje muy elevado de sus ventas y de la mercancía transportada. Es por tanto una apuesta decidida por Zaragoza, que consolida su emplazamiento, y también por el aeropuerto. Nada hace pensar que vayan a variar su apuesta por el aeropuerto, salvo que cambien su modelo de negocio, que no parece que vaya a suceder. Lo que nos transmiten es que quieren seguir haciéndolo. Y en cuanto a Amazon, lo que nos dicen es que de momento no tiene pensado iniciar operaciones aéreas desde Zaragoza a corto plazo pero tampoco es descartable en un futuro cercano o a medio plazo. Estamos a solo tres horas de camión del 60% del PIB y del comercio electrónico nacional, somos un aeropuerto muy cómodo y flexible, y es una ubicación óptima para una operación logística global. Cuando miramos los tiempos, quizá estamos más centrados en la Península, desde un punto de vista logístico, incluso que Madrid, que no ofrece unos tiempos de descarga a los camiones como los que se ofrecen aquí, teniendo además buenas comunicaciones por carretera desde Zaragoza con Madrid, Barcelona, Bilbao o Valencia. Con el número de frecuencias internacionales que tenemos y la facilidad para el transporte terrestre con las principales ciudades de España estamos en un sitio ideal, incluso para vuelos destinados al comercio electrónico. No, no es descartable que Amazon a medio plazo nos use como aeropuerto.

Las toneladas que mueve ahora Zaragoza son las que puede mover o tiene capacidad para mucho más.

El concepto de capacidad es muy difícil de medir en mercancías. Así como en viajeros es una cuestión de metros cuadrados de hall, de llegadas, del control de pasajeros... que nos da una capacidad como para asumir 1,2 millones de viajeros al año, en carga es más complejo. Las pistas tienen una capacidad, las plataformas también, pero este año, por ejemplo, hemos visto que para mover un volumen de mercancía similar a la de 2019, al cambiar de un carguero puro a un avión de pasajeros reconvertido se ha incrementado mucho el número de operaciones. Es decir, requiere más tiempo de escala, más personal de rampa... No hay una cifra mágica de capacidad pero la rampa y las terminales de carga acaban estando más tensionadas. Sufren como consecuencia del crecimiento que estamos teniendo. Hay capacidad para seguir creciendo pero no sabemos cuánto.

¿Si esa operativa no hubiera cambiado estaríamos hablando de más toneladas transportadas?

No, igual hablaríamos de las mismas pero menos aviones. Un carguero puro tiene más capacidad y para mover la misma mercancía necesitamos más si son de pasajeros reconvertido para llevar mercancía.

Viendo la progresión del aeropuerto, ¿no sería un buen momento para apostar más fuerte en cuanto a inversiones por él, dado que sus resultados dan garantías?¿No es insuficiente la previsión de mejoras?

No se ha dejado en ningún momento de apostar por Zaragoza, se está invirtiendo constantemente, no se ha dejado de hacer en los últimos diez años. Mi misión como gestor es detectar esas necesidades de inversión, justificarlas, programarlas y ejecutarlas, y no se ha dejado de hacer. No hay una carencia de infraestructuras en el aeropuerto que no se haya visto satisfecha. Cuando se ha necesitado ampliar la plataforma o renovar las pistas de rodaje se ha hecho... Haremos todo lo que sea importante para seguir creciendo sin limitaciones. Hace dos años ampliamos la plataforma de aeronaves y hoy ya he pedido estudios para hacer una nueva ampliación para conseguir tres puestos nuevos para cargueros puros. Pero desde que se aprueba hasta que se ejecuta pueden pasar dos o tres años. Ahora no se satura pero sí notamos que se puede empezar a llenar la plataforma en los días punta, así que pedimos estudiar esa nueva ampliación. No hay que apostar más porque no se ha dejado de apostar por el aeropuerto de Zaragoza.

En el caso de los datos de viajeros, es un momento complicado para todos los aeropuertos a nivel mundial por la pandemia pero, ¿se está trabajando en sembrar para el futuro e intentar regresar a las cifras de años anteriores?

El trabajo es constante con las compañías, con la DGA, con el ayuntamiento, con responsables de Turismo, con las ferias de rutas... De hecho ahora en invierno tenemos más frecuencias semanales de las que había en verano. Si los vuelos fueran con su ocupación habitual del 80% o el 90% estaríamos con niveles de tráfico muy superiores a los de 2019. Y el pasado mes de diciembre se movieron más viajeros que en el mismo mes de ese 2019. Las compañías siguen apostando por Zaragoza. Ryanair está incrementando destinos, Binter y Vueling también, Wizz Air sigue ahí, hay noticias de que alguna compoañía nueva podría poner algún destino más. Por lo tanto, cuando todo esto vuelva a la normalidad y la gente pierda el miedo a los viajes de placer y de negocios estaremos en unas cifras muy superiores a las de hace dos años, antes de la pandemia. De hecho, el número de asientos que se ofrece ahora es muy superior pero, claro, la ocupación no es la misma por la situación que estamos.

La pregunta estaba más pensada en los datos de años antes de 2019, cuando superaba los 600.000 pasajeros al año e incluso, como en 2011, cuando movió a más de 750.000 personas.

La previsión para 2021 era rozar los 600.000 pasajeros. Si con la programación actual se tuviera una ocupación como la que había antes de la pandemia estaríamos hablando de cifras muy superiores. Lo que hay que hacer es seguir en contacto con las compañías, que sigan apostando por Zaragoza y esperar a que la ocupación vuelva a ser la que era. Y aprovechar las rutas actuales para hacer promoción exterior y que el porcentaje de pasajeros que tenemos, que es reducido, en torno a un 10% o un 11%, se incremente. Tenemos una oferta de rutas internacionales interesantísima, muy superior a la de cualquier aeropuerto similar. Estamos dentro del grupo de entre 500.000 y dos millones de viajeros anuales y muchos de los que hay en él tienen muchas conexiones nacionales pero internacionales, como la nuestra, no hay ofertas mayores. Igual deberíamos aprovechar que las tenemos para hacer promoción de Aragón en esos destinos, darnos a conocer y que vengan turistas extranjeros aquí, que es lo que tiene retorno y que deja más de cien euros diarios por persona que nos visita en compras, alojamiento, comer...

¿Hay destinos que no están y que podrían ser interesantes para Zaragoza?

El trabajo en este sentido es constante con el Gobierno de Aragón desde hace varios años, sobre destinos potenciales que proponer a las compañías. Tenemos estudios de mercado que evidencian un desvío de tráfico potencial en nuestra zona hacia otros aeropuertos para volar desde allí. Te puede dar una pista sobre el interés pero para que una ruta funcione hay que buscar un mix turístico, de negocio, familiar, de ocio. El trabajo es constante y se trata de ir sembrando semillas para recoger sus frutos poco a poco.

¿Qué destinos busca esa gente en otros aeropuertos y que puedan interesar aquí?

Muchos están volando ya y otros se pusieron en el pasado y no terminaron de funcionar. Bolonia se ha recuperado, Roma sería un destino muy interesante, aunque es un aeropuerto bastante caro para volar allí, París siempre ha sido muy interesante aunque el número de frecuencias que ofrecíamos no satisfacía la demanda que había y ahora con Vueling se ha aumentado y está yendo mejor; hay demanda para incorporar otros destinos en el Reino Unido, con el que está funcionando muy bien la ruta actual con Londres; Rumanía sigue siendo un destino muy potencial, hay demanda para viajes turísticos y familiares; Alemania sería otro de los destinos preferidos no suficientemente satisfechos...

Hace unos años Zaragoza se marcaba como objetivo conseguir una base de operaciones de Ryanair que aumentara sus rutas de forma exponencial, que sus aviones pudieran dormir en Zaragoza, que era lo que lo lograría. ¿Zaragoza reúne condiciones hoy para seguir peleando por ella? ¿Merece la pena pelear por ello?

Esa es una decisión comercial de la compañía. Lo que nos ha transmitido Ryanair cuando se le ha trasladado esta cuestión es que el volumen de operaciones actual no justificaba establecer una base en Zaragoza, y que si se incrementaba sí estarían dispuestos a planteárselo. Eso cuando tenían cinco rutas. Ahora tienen Londres, París, Bruselas, Bérgamo, Bolonia, Lisboa, Viena y Marrakech, o sea ocho. Quizá no es el momento idóneo por cómo está el mercado con la pandemia para plantear este tipo de decisiones pero no sería descartable con el volumen de operativa que tienen, que es muy interesante.

El presidente de Aragón, Javier Lambán, está comentando estos días que apuesta por convertir al aeropuerto de Zaragoza en un enclave estratégico también de pasajeros, no solo para carga. Incluso que se está estudiando con la Cámara de Comercio en la forma de relanzar el tráfico de viajeros. ¿Conocía este trabajo o forma parte de él?

Desde Aena damos la bienvenida a cualquier proyecto que apueste por potenciar el aeropuerto de Zaragoza. Dicho esto, el trabajo con el Gobierno de Aragón es constante, desde el punto de vista logístico y de potenciación del tráfico de pasajeros, con los responsables de Transportes y de Turismo, para buscar rutas potenciales o establecer vías de desarrollo. También con la Cámara de Comercio y todos los agentes implicados en el transporte aéreo.

¿Hay una varita mágica para disparar las cifras de pasajeros?

Hay que seguir apostando por la infraestructura y por la ciudad y la comunidad como destino turístico, no solo como emisor de turistas. Los destinos potenciales se están estudiando y el contacto con las compañías es permanente.

¿Cuál sería un buen resultado, tanto en carga como pasajeros, para este 2022?

Aquel que permita mantener los niveles de empleo que tenemos y posibilitando la justificación de las inversiones que tenemos planteadas. Hacer un pronóstico hoy es imposible.