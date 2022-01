La Junta de Portavoces celebrada este jueves en las Cortes de Aragón ha rechazado la propuesta del grupo parlamentario del PP para celebrar un pleno extraordinario en el que el presidente aragonés, Javier Lambán, explique cuál es la situación en la que se encuentra la epidemia en la comunidad y cuáles son sus propuestas para hacerle frente. El PP solo ha logrado el apoyo de Vox para dicha convocatoria, mientras que Ciudadanos e Izquierda Unida se han abstenido. Los cuatro socios de Gobierno (PSOE, Podemos, CHA y PAR) han votado en contra de la propuesta.

La nueva portavoz del PP, Mar Vaquero, ha denunciado tras la Junta de Portavoces que "Lambán se esconde en un ejercicio de bloqueo y falta de transparencia". Para la portavoz popular, la negativa del Gobierno a convocar este pleno extraordinario llega en uno de los peores momentos de la pandemia en la comunidad. "Creemos que es una situación muy grave que el presidente se niegue a rendir cuentas de la situación tan grave que está ocurriendo, donde Aragón, que aglutina una ola de covid más que el resto de España, vuelve a ser una de las comunidades autónomas que encabeza la situación más grave en esta ola", ha criticado.

Además, ha denunciado la política sanitaria del Ejecutivo aragonés. "Aragón es la única comunidad autónoma junto con Castilla La Mancha que ha recortado este año en Sanidad y donde incluso en Educación teníamos que ver que, este fin de semana, a punto de empezar la actividad en los colegios, tomaban medidas para tratar de cubrir las bajas de profesores, medidas que llegan con tardanza", ha lamentado.

Vaquero ha insistido en que "pedir explicaciones al Gobierno no es estar en contra del Gobierno, sino al lado de los aragoneses, porque nada sustituye a un pleno". "No puede ser que se ofrezca tener reuniones con los consejeros a puerta cerrada, no sustituye a un pleno donde la oposición ejerce el control e impulso al Gobierno", ha subrayado.

Los portavoces del cuatripartito han criticado las palabras de Vaquero y han defendido la "transparencia" que ha presidido la gestión sanitaria de la pandemia. El portavoz socialista, Vicente Guillén, ha subrayado que "este es el Gobierno más transparente de los que hay en las comunidades autónomas. Se ofrece información diaria de los datos de covid, infecciones, ocupaciones de camas hospitalarias y de ucis, con una información completamente exhaustiva". "Lambán ha comparecido 17 veces, 12 sobre covid. El PP lleva tres meses sin pedir su comparecencia, seguramente porque estaban más pendientes de sus cuestiones internas", ha reprochado Guillén, quien además ha destacado el incremento de la inversión en gasto sanitario con el Gobierno de Lambán. "No sé si el PP le parece que son recortes haber aumentado el gasto sanitario en 640 millones de euros en 6 años. Yo a eso le llamo coherencia y eficacia", ha concluido.

Desde Podemos, su portavoz Nacho Escartín ha lamentado que "ya tenemos aquí al PP de Azcón en las Cortes, que ha venido a intentar embarrar la política aragonesa, pero se ha quedado solo con Vox". El portavoz podemista ha destacado que "en estos casi dos años, el Gobierno de Aragón se caracteriza por una comunicación constante con todos los grupos. Lo que pretende el PP es traer esta política demagógica". "Ya me gustaría a mí que los grupos de la oposición de Madrid, de Murcia, de Andalucía, tuvieran la misma información que aquí", ha reclamado.

Isabel Lasobras, portavoz de Chunta Aragonesista, ha lamentado que la primera intervención de Vaquero como portavoz popular "haya sido la de solicitar un pleno sobre todo para generar polémicas artificiales. Esperemos que esta no sea la tónica a seguir". Además, ha defendido que "tanto el presidente del Gobierno como los consejeros han comparecido siempre que ha sido necesario en las Cortes". Ahora, ha considerado, la mejor opción es celebrar una "reunión directa" con los consejeros "donde tenemos la posibilidad de poner sobre la mesa cualquier propuesta o pregunta como grupos parlamentarios".

Por último, la portavoz del PAR, Esther Peirat, ha considerado que "no es el momento más adecuado por la situación pandémica, en segundo lugar, entendemos no solo los cuatro grupos del Gobierno sino IU y Ciudadanos, que la solución es que comparezcan los consejeros de Sanidad y Educación para dar la información más precisa".