La exsecretaria general del PP de Aragón y nueva portavoz de los conservadores en el Parlamento aragonés, Mar Vaquero, asume su nuevo cargo curtida ya en las refriegas parlamentarias tras asumir la portavocía adjunta durante toda la legislatura y protagonizar algunos de los choques dialécticos más intensos con la consejera de Presidencia y portavoz del Gobierno, Mayte Pérez.

Ya era la representante habitual del PP en las juntas de portavoces de las Cortes de Aragón y, por eso, su elección por parte de la nueva dirección no ha sido una sorpresa. Aunque en el reparto de cargos orgánicos se quedó fuera del núcleo duro de Jorge Azcón, Vaquero liderará al principal partido de la oposición en una de sus plazas más duras, y en la etapa más crucial, a solo un año y medio de la próxima contienda electoral en la que el partido se ha marcado el reto de recuperar el bastón de mando en el Pignatelli.

«Hasta ahora, la oposición ha estado marcada por lo que exigía la pandemia. La oposición no será de más dureza, sino que vamos a buscar la utilidad, la buena política para trasladarle a los aragoneses que existe un modelo y una alternativa por un Aragón más próspero», defiende, pocas horas después de asumir esta nueva responsabilidad. «Plantearemos una oposición útil y nuestra contundencia la va a marcar también la gestión que haga el Gobierno», dijo.

"La oposición no será de más dureza, sino que vamos a buscar la utilidad, la buena política para trasladarle a los aragoneses que existe un modelo y una alternativa por un Aragón más próspero"

En su primera jornada como portavoz del grupo, solo Vox apoyó la propuesta del PP para solicitar un pleno extraordinario sobre la pandemia. Pero esto no supone que el PP vaya a cambiar sus relaciones con Vox en la Cámara. «Nosotros no vamos a cambiar nuestra posición. Es la misma desde el principio en relación a la acción de Gobierno y a nuestras ideas. Que en algún momento pueda coincidir con Vox, con Ciudadanos o el PSOE, al PP no le condicionará lo que en cada momento defiendan otros grupos parlamentarios», insiste.

Vaquero definirá una oposición «en línea con la nueva dirección del partido». Será la única mujer portavoz en el hemiciclo, algo que el PP ha hecho «históricamente», dice. «El PP ha tendido a incorporar a sus proyectos a las personas que cumplieran con los mejores perfiles, independientemente de que fueran hombre o mujer. Podría recordar a Rudi, Aguirre, Barberá o Villalobos. O a Loyola de Palacio, primera comisaria europea», señala.

Sobre si su nombramiento abre el camino a que sea la candidata a presidir el Gobierno de Aragón por parte del PP es todavía una quimera. «En estos momentos nadie está pensando en eso. Estamos volcados en el proyecto. Ese será un momento que llegue, pero que corresponderá a la dirección nacional y autonómica», defiende. El propio Azcón señaló que faltan meses hasta decidir si su destino sigue en el Ayuntamiento de Zaragoza o si se lanza al Pignatelli.