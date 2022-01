El primer análisis de Santiago Palazón, abogado de Mariví Pinilla, tras conocer la sentencia del Tribunal Supremo quedó entre el alivio y el optimismo, al igual que el de su defendida, que se ha mantenido «entera» y ahora asegura estar dispuesta a proseguir la pelea procesal hasta el final. De momento, cree adivinar las «rendijas» que le ayudarán en la presentación del recurso ante el Tribunal Constitucional. Más tarde, «en caso de que fuera necesario, acudiría a Estrasburgo», al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. «El balance es satisfactorio, la Justicia en este país funciona. Pero lógicamente su convicción es que es inocente desde el principio hasta el final, y yo como su abogado estoy en la misma tesis, es mi obligación», aseguró el letrado.

Analizando la sentencia del Supremo «desde el respeto», explica el abogado, «creo que deja la puerta abierta al recurso de amparo al Tribunal Constitucional», que estaría muy fundamentado en tres cosas: primero, el tema de las escuchas telefónicas no sigue la doctrina habitual del Supremo; segundo, en la aplicación de la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas, el defensor entiende que su denegación no está suficientemente motivada; y, por último, en comparación con otros acusados de pena muy inferior, la dedicación en cuanto a extensión en la argumentación de la condena es sorprendentemente inferior.

Según palazón, «en muchos casos se hace un análisis muy somero y con unas referencias desde el punto de vista jurídico que no puedo compartir nunca. No puede dar lo mismo, por ejemplo, que fuese un miembro más del pleno a que fuera el pleno el que decidiese algo. Parece así que sea ella la que instigaba a los demás. Pero en un pleno cada uno vota lo que quiere, incluso hay abstenciones o gente que no va. Es decir, hay una serie de aspectos que dice sin decir nada. Y repito que lo digo desde el respeto» a la sentencia del Supremo.

Así las cosas, parece que hay algunas grietas por donde colarse. «Entiendo que lo ha dejado relativamente cómodo para el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, sin perjuicio de que, si hiciere falta, aún quedaría el Tribunal de los Derechos Humanos de Estrasburgo», confirma Palazón, que ya ha advertido a su defendida que puede volver a pasar por la cárcel, donde ya estuvo cuatro meses en 2009, porque una vez que vuelvan los autos del Supremo, «es compatible el hecho del recurso de amparo ante el Constitucional con que en un momento determinado la Audiencia Provincial decida ejecutar la sentencia».

Es decir, Pinilla podría entrar en prisión, aunque la práctica habitual es que, si el Tribunal Constitucional admite un recurso de amparo, los tribunales españoles, incluidos los aragoneses y zaragozanos, «paran máquinas». Claro que este es un caso especial, muy mediático, «y la Audiencia puede hacer un análisis u otro», explica Palazón, para quien «tomar la decisión de ejecutar o que una sentencia sea definitiva del todo es una cuestión psicológica, una decisión de la Sala», que en este caso no será la misma que dictó ni la primera ni la segunda sentencia. «No se sabe qué magistrados se ocuparían de administrar esto».

Quedan los plazos, los tiempos que aprietan a la condenada. Si hay recursos de aclaración, lo normal es que el Supremo pueda tardar entre uno y cuatro meses en devolverlos. Una vez de regreso, la Audiencia se encontraría con un recurso de amparo ante el Constitucional anunciado pero todavía no formalizado. «Hasta que se conozca si se admite o no a trámite, estamos hablando seguramente ya de 2023. Pero mientras tanto esa posibilidad existe. Los márgenes de imprecisión en los que nos movemos aquí son muy elevados», explica el abogado de Pinilla, a la que ve «serena como siempre» la ha visto desde 2016 , «además de obediente» con las instrucciones que ha recibido en cada momento. «Por dentro llevará la agitación, pero la veo con los pies en la tierra, ni deprimida ni eufórica».

Cuando Pinilla entró por primera vez en la Sala el 15 de diciembre de 2015, la Fiscalía le pedía en conjunto 37 años de prisión. Tras el primer juicio, en el que llegó Palazón, la condena quedó en 17 años. Es decir, 20 años se esfumaron en la primera cita en los tribunales. Tras anularse el primer juicio, el dictamen de la Audiencia quedó en 16 años y 11 meses, cifra que ahora se ha situado por debajo de los 12 años.