La Fundación ONCE del Perro Guía acaba de hacer entrega de un perro guía a Alberto Villalba, persona ciega y sin brazos de Teruel. Xabat ya camina junto a su nuevo amo por las calles de la ciudad aragonesa tras un largo e innovador proceso de adaptación.

Alberto es la primera persona ciega sin brazos del mundo en contar con un perro guía como elemento de autonomía y seguridad, lo que constituye un ejemplo más de la innovación social impulsada desde la ONCE. Alberto ha acudido además a rehabilitacion en la Organización desde que, en el año 2013, sufriera un accidente con el estallido de una granada abandonada de la Guerra Civil.

Alberto y su nuevo compañero Xabat participarán en la presentación de esta iniciativa el próximo miércoles día 19 de enero, a las 10:00 horas, en la sede de la ONCE en Teruel (C/ Argentina, 1). Estarán acompañados de la alcaldesa de Teruel, Emma Buj; la directora de la ONCE en la localidad, Pilar Calvo; y la instructora de la Fundación ONCE del Perro Guía, Elisenda Stewart, artífice de que todo el proceso haya sido exitoso gracias a adaptaciones especiales de arneses, correas, itinerarios y las circunstancias propias de la vida diaria de Alberto.