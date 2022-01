El Gobierno de Aragón mantiene activas diferentes restricciones para intentar frenar la escalada de positivos en covid en la comunidad que se vienen sintiendo de manera intensa desde las últimas semanas del pasado 2021. Desde ese 29 de diciembre, Aragón se encuentra en el nivel 2 modulado de alerta sanitaria, lo que implica diferentes limitaciones en varias situaciones cotidianas para luchar contra la propagación del virus.

Entre las medidas generales se encuentra el uso obligatorio de las mascarillas, tanto en exteriores como en interiores, para las personas mayores de 6 años por decisión del Gobierno central. Además, también se establece que debe marcarse una distancia mínima interpersonal de 1,5 metros especialmente en recintos cerrados. A ello hay que sumar las medidas concretas marcadas por el ejecutivo aragonés.

Aforos y horarios

Hostelería y restauración no podrán abrir más allá de las 00.00 horas . Mismo horario que los negocios de ocio como salones recreativos, de juegos o de apuesta s. En el caso del ocio nocturno el cierre será a las 02.00 horas.

. Mismo horario que los negocios de ocio como s. En el caso del ocio nocturno el cierre será a las 02.00 horas. Ningún local podrá admitir nuevos clientes en la media hora previa a su cierre.

Consumo obligatorio en mesa, salvo para pedir o recoger la consumición

salvo para pedir o recoger la consumición Cada mesa solo podrá tener un máximo de 10 personas , salvo que todos ellos sean convivientes. La distancia entre mesas deberá ser al menos de 1,5 metros.

, salvo que todos ellos sean convivientes. La distancia entre mesas deberá ser al menos de 1,5 metros. Los gimnasios o locales deportivos en espacios cerrados solo podrán formar grupos de 10 personas como máximo.

Espacios culturales

En cines, teatros, auditorios, circos de carpa y otros locales similares y establecimientos destinados a espectáculos públicos, actividades recreativas o solo se permitirá el consumo de alimentos cuando se deje un asiento libre entre espectadores, salvo que se trate de grupos de convivencia

Consumo al aire libre

Entre las medidas destinadas para limitar la expansión del covid se contempla también la prohibición de consumir de manera colectiva bebidas en la calle o en espacios públicos que no pertenezcan a locales de hostelería o restauración. Además, no se permitirá fumar en espacios al aire libre si no se puede respetar la distancia de seguridad de 1,5 metros. Esta limitación se aplica también a dispositivos de inhalación de tabaco como pipas de agua, cachimbas o cigarrillos electrónicos.

Eventos multitudinarios

En los eventos en los que se superen las 250 personas en interior o 500 personas al aire libre, los organizadores del evento deberán elaborar un plan de actuación en el que se contengan las medidas de prevención y control del covid y la propia celebración quedará sujeta a que la consejería de Sanidad dé el visto bueno.

Certificado covid

En todo Aragón es obligatorio presentar el certificado covid para los mayores de 12 años en los siguientes casos:

Establecimientos de ocio nocturno, juego y apuestas con un aforo máximo igual o superior a 50 personas . En caso de ser el aforo inferior a esas 50 personas, solo se requerirá a partir de las 21 horas.

con un . En caso de ser el aforo inferior a esas 50 personas, solo se requerirá a partir de las 21 horas. Bodas, comuniones, bautizos , confirmaciones y otras celebraciones sociales, familiares, religiosas o civiles, en establecimientos de hostelería y restauración.

, confirmaciones y otras celebraciones sociales, familiares, religiosas o civiles, en establecimientos de hostelería y restauración. Centros hospitalarios, centros de servicios sociales y en eventos "de cualquier naturaleza" que reúnan a más de 500 personas en un espacio cerrado o 1.000 al aire libre.

El certificado covid se consigue en cualquiera de estos 3 supuestos: