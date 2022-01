Las declaraciones de la consejera de Sanidad del Gobierno de Aragón, Sira Repollés, sobre la carga ideológica de algunas sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) han gustado poco el jefe del Ejecutivo, Javier Lambán, que este lunes no ha dudado en calificar de "error" esas "palabras desafortunadas". Eso sí, acto seguido ha querido no solo escenificar su total apoyo a la máxima responsable del departamento de Sanidad, sino destacar por encima de todo que lo importante ha sido "la inmediata" reacción de la propia Repollés, pidiendo disculpas por sus manifestaciones.

Según Lambán, errores y "palabras desafortunadas" de los políticos españoles "hay a miles" todos los días; la diferencia en este caso, ha insistido, pasa por la la rápida petición de disculpas de la protagonista, que además se hicieron "públicas".

Para apuntalar sus palabras, el presidente de Aragón ha echado mano del 'caso Gürtell', recordando que los dirigentes del Partido Popular no dudaron en criticar las decisiones judiciales, acusando incluso a los magistrados de estar al servicio del PSOE.

El cuatripartito ha cerrado filas con el presidente Lambán y la consejera de Sanidad, Sira Repollés. Ha sido a través de la red social Twitter donde los máximos representantes de CHA y Podemos en el Gobierno autonómico han respaldado su gestión, mientras los principales partidos de la oposición la han cuestionado e incluso plantean su cese y reprobación en el parlamento aragonés.

José Luis Soro (CHA), consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, ha manifestado "todo su apoyo" a Repollés. "En momentos tan duros como los que estamos viviendo, es una gran suerte para los aragoneses contar como consejera de Sandiad con una persona tan comprometida y entregada al servicio público como Sira. ¡Gracias por tu trabajo", aseguró.

También la coordinadora de Podemos Aragón, Maru Díaz, respaldó a la consejera a través de Twitter, y con un recado a los socios socialistas respecto de la reciente polémica con el ministro Garzón. "Gobernar en coalición también consiste en esto: apoyar a los socios cuando desde la derecha retuercen y utilizan unas declaraciones con el único objetivo de desestabilizar", expresó.

"Todo mi apoyo para Sira, quien se ha dejado la piel de forma muy honesta durante estos meses tan complicados", ha destacado Díaz.

El PP pide el cese y solicita dos comparecencias en las Cortes

El grupo parlamentario del Partido Popular ha registrado en las Cortes de Aragón dos peticiones de comparecencia del Presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, y de la consejera de Sanidad, Sira Repollés, en relación con las palabras de la titular de Sanidad en una reciente entrevista en la que planteaba la “rivalidad” entre el poder ejecutivo y judicial respecto a la gestión de la pandemia.

Aunque la consejera ya se ha disculpado por sus palabras y el presidente y los miembros del cuatripartito ya la han respaldado, los populares insisten en pedir explicaciones al Gobierno por estas declaraciones sobre los “motivos ideológicos” que inspiran las decisiones judiciales ante la propuesta por parte de Sanidad de medidas restrictivas para frenar al virus.

La portavoz del PP en las Cortes, Mar Vaquero, ha explicado en rueda de prensa que los populares han registrado sendas solicitudes de comparecencia en este sentido, además de una Proposición No de Ley exigiendo el “cese inmediato” por parte de Lambán de Sira Repollés por su “ataque frontal” al poder judicial y por sus intentos de “interferir” en la independencia de los jueces.

Vaquero ha hecho hincapié en la gravedad de las acusaciones de la consejera y ha recordado que “pedir disculpas no es suficiente, ha pedido disculpas pero no ha rectificado y no se puede permitir que un miembro de un Gobierno democrático vaya en contra de la separación de poderes, de la independencia de los jueces. Es un ataque perverso y poco compatible con nuestro sistema democrático”.

La portavoz popular ha recordado que “tenemos un Gobierno que ha sido condenado por los tribunales y en vez de hacer las cosas bien se permiten un ataque a las instituciones. A la consejera se le ha olvidado que los jueces solo están sometidos al imperio de la ley y que son los encargados de controlar la legalidad de cualquier decisión política”.