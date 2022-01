La CEOE en Aragón se mostró este martes tajante sobre su postura sobre el nuevo modelo de financiación autonómica en España. «Respaldamos las tesis del Gobierno de Aragón», dijo el presidente de la organización que representa a los empresarios en la comunidad, Ricardo Mur, en unas palabras que pronunció ante la prensa justo antes de que diera comienzo la VI Cumbre Empresarial por la Competitividad.

Así, Mur, en el que fue su último acto institucional como presidente de la CEOE en Aragón, afirmó que el nuevo modelo en el que están trabajando las comunidades autónomas junto con el Ministerio de Hacienda debería tener en cuenta las singularidades de la comunidad, como son «el sobreenvejecimiento, la extensión y la dispersión del territorio», que es lo mismo que pide la DGA.

De forma intencionada, esta VI cumbre –en la que se reconoció a Alfonso Soláns, presidente de Pikolin– giró en torno al asunto de la financiación autonómica, puesto que los empresarios querían demostrar así su respaldo a los argumentos que defiende el Ejecutivo que preside Javier Lambán. «El futuro de Aragón nos lo jugamos aquí y de ahí nuestro respaldo al Gobierno de Aragón», insistió Mur.

Por su parte, Lambán agradeció el apoyo mostrado por la CEOE, al que se unieron los sindicatos, que también estuvieron presentes en la jornada. Tanto el secretario general de la UGT en Aragón, Daniel Alastuey, como el de CCOO Aragón, Manuel Pina, subrayaron la importancia de que el nuevo modelo de financiación tenga en cuenta las características demográficas de la comunidad, si bien defendieron ambos que debe servir para fortalecer los servicios públicos.

«No se puede sorber y soplar al mismo tiempo. No se puede ir a Madrid a pedir dinero con una mano y con la otra recortar ingresos propios bajando los impuestos», advirtió Pina. «Los servicios públicos están hechos unos zorros y nos hemos dado cuenta de ello con la pandemia. Y en el nuevo modelo se debe calcular el coste real de los servicios», afirmó Alastuey.

A lo largo cumbre también tomaron la palabra la consejera de Economía de la DGA, Marta Gastón, y el de Hacienda, Carlos Pérez Anadón, quien no sin sorna, no dudó en admitir que el debate de la financiación es «aburrido» aunque muy determinante. Por ello, agradeció la mano tendida por los agentes sociales, ya que «todo el apoyo será poco frente a las tesis que vamos a tener que defender», refiriéndose a la postura de Andalucía, Comunidad Valenciana y Murcia, así como Madrid y Cataluña, que prefieren que el nuevo modelo prime el número de habitantes y no la dispersión o «la población ajustada», que es el que piden Aragón pero también Galicia, Asturias, Cantabria, La Rioja, Extremadura, Castilla y León y Castilla-La Mancha.

Más allá del arduo debate de la financiación, el protagonista de la jornada fue Alfonso Soláns, presidente del grupo Pikolin, quien recibió el Premio Empresario del Año 2022. Emocionado, Soláns recibió numerosos halagos por parte de todos los asistentes, también de Garamendi, quien con su presencia quiso apoyar también a Ricardo Mur en su último acto como máximo dirigente de la CEOE Aragón. En su discurso, Soláns defendió el papel de las empresas familiares y presumió de sus «ocho apellidos aragoneses».