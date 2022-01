Mientras el covid insiste, el hospital Miguel Servet de Zaragoza resiste. Desde que comenzó la pandemia, el centro sanitario más grande de Aragón ha acogido casi 6.300 ingresos de pacientes con coronavirus y en estos momentos, con la séptima ola entrando (a priori) en una fase de bajada, tiene 233 enfermos hospitalizados por covid (de los 830 de todo Aragón) y unos 400 trabajadores de baja por contagio. «Han sido semanas muy difíciles», reconocía este martes a este diario María Bestué, directora médica del hospital.

A pesar de la situación de «máxima preocupación», el hospital ha aguantado con los recursos disponibles, la reorganización, las nuevas zonas habilitadas y, finalmente, ha tenido que posponer menos operaciones quirúrgicas de las previstas. «Estimábamos un 30% de reprogramaciones de intervenciones y se ha quedado entre un 15% y un 20% porque no hemos tenido que cerrar tantas camas. Al final, si algo nos han enseñado siete olas de covid es a aprender y a planificar mejor», señalaba Bestué.

La directora, que alabó la «respuesta inmediata» de todo el personal del Servet en una Navidad «muy complicada», incidió en que las unidades de cuidados intensivos (ucis) «siempre» han estado en el punto de mira. «Ese miedo está ahí, pero teníamos un plan b previsto por si acaso. En ningún momento hemos tenido la sensación de que el hospital estaba colapsado», precisó Bestué.

La presión asistencial en el hospital Miguel Servet es alta y eso lleva a una gran ocupación de espacios. En estos momentos tienen 13 alas de diferentes plantas del centro ocupadas por ingresos de pacientes covid, mientras que a sus ucis habituales mantienen como complementaria la unidad de cuidados respiratorios intermedios (ucri) con 12 camas ocupadas de las 16 habilitadas. También en Maternidad se han reservado camas para madres contagiadas que puedan estar con sus bebés.

«Esta no es la ola que más ingresos hemos tenido, pero vamos en camino. En la primera casi llegamos a los 700, mientras que en la tercera (noviembre de 2020) y en la cuarta (Navidad de 2020) tuvimos la cifras muy altas. Lo que sí hemos observado ahora es que la edad del paciente es menor y su estancia media es de 5 o 6 días solo», apuntaba Bestué. Y añadió algo «muy importante»: «La mortalidad ha ido bajando considerablemente conforme han venido más olas y ha avanzado la vacunación. La inmunización es la clave», reiteraba la directora.

El 65% de los ingresados en la uci está sin vacunar

En general, la letalidad de todos los hospitalizados por coronavirus es ahora de un 6,5%, aunque esta sube a un 38% si únicamente se ciñe a los ingresados en uci. Los 22 enfermos con covid en la unidad de intensivos del Servet «dificultan la gestión» y el 65% de ellos «está sin vacunar», matiza Bestué. Es cierto que forman parte de ese 10% de la población aragonesa que todavía no se ha inoculado contra el covid, pero el dato es elevado. «No me sorprende porque el hecho de llegar a una vacunación del 100% de la población es imposible. Estamos viendo que la inmunización protege y hace que la patología sea menos grave. Sin banalizar, pero esa mortalidad menor que tenemos es por la protección», reiteró la directora del hospital.

De hecho, Bestué animó a vacunarse a quien todavía no lo haya hecho «porque esto no ha terminado a pesar de esa posible meseta y debemos ser prudentes», señaló. «Hay que ser cautos en la desescalada, pero esperamos que entre esta semana y la siguiente la situación de ingresos se estabilice», apuntó Bestué.

Otro de los cambios que ya está notando el Servet es el impacto de la variante ómicron en los ingresados. «Hace tres semanas teníamos un 20%, la siguiente subió al 40%, en la primera de enero creció al 60% y ahora prácticamente ya todos los hospitalizados (unos 230) son por ómicron», indicó. «Es prematuro, pero veremos si la bajada de los ingresos es tan rápida como ha sido su expansión», añadió.

Esa alta contagiosidad, precisamente, ha complicado mucho la parte de personal en el centro estas semanas. «Hemos tenido muchos casos pero no de dentro del hospital, sino derivados de contactos sociales fuera. Se han dado en todos los estamentos», dijo la directora.

Un elevado número de pacientes asintomáticos

Otra cuestión diferente que está dejando la séptima ola en el Servet es el elevado número de pacientes que ingresan por otras patologías y, en la PCR previa a la hospitalización, dan positivo en covid. «El alto porcentaje de asintomáticos es algo que habrá que analizar con perspectiva. Este fin de semana hemos tenido muchos casos así y eso, obviamente, nos lleva a problemas porque en principio van a un servicio y acaban en otro por ser covid», explicaba Bestué. «Estas situaciones las hemos aprendido a gestionar con la experiencia y ya trabajamos en integrarlas en la rutina de actuar con rapidez, reorganizar camas...», dijo.

María Bestué es directora médica del Servet desde marzo del año pasado. Anteriormente era la responsable en Aragón de la Estrategia Ictus y ha vivido la pandemia desde el principio como sanitaria. «Todo el mundo está cansado, pero nosotros sabemos que no podemos parar porque tenemos que dar la mejor atención posible», afirmó.