El primer fin de semana en España en el que los test de antígenos han tenido un precio regulado de menos de 3 euros se ha saldado en Aragón con el doble de ventas en las farmacias. Las boticas, según confirmaron a este diario desde del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Zaragoza, han notado una crecida de la demanda «considerable» desde el sábado que, en comparación con siete días, denota que se han duplicado las ventas.

«El sábado hice un pedido nuevo y todo lo que llegó ya lo he vendido, así que he tenido que hacer otro. Se ha notado mucho que la gente se ha animado más a comprar una vez que los precios ya son fijos», contaba ayer la farmacéutica Elena Brosed, cuyo negocio está en la calle Doctor Cerrada.

«En mi caso, en ningún momento he tenido test de los más caros, siempre me he movido en una misma horquilla, pero comprendo que el ciudadano buscara lo más rentable una vez que los precios empezaron a diferenciarse tanto», señalaba.

Si Brosed ha dispensado este fin de semana todos los test de antígenos que compró, en la farmacia Martínez Salazar, en la avenida Valencia, directamente se han quedado sin ellos. «Ya no tenemos», señalaban ayer. «Hemos vendido muchísimo estos dos días y te diría que no es el doble, sino el triple de lo que vendimos el fin de semana anterior», apuntaban desde esta botica.

La situación, de hecho, puede desencadenar ahora en un desabastecimiento puntual de los antígenos ante esta elevada demanda. «Nosotros hemos pedido y ya no nos mandan más test», aseguraban desde Martínez Salazar, donde ya notaron el sábado una subida de ventas al aplicarse el precio máximo.

Precisamente, a finales de la semana pasada las ventas de antígenos cayeron bastante en las boticas aragonesas una vez que el Gobierno de España confirmó una cantidad tope. Eso hizo que muchos, salvo en situaciones de urgencia y de necesidad, optaran por esperar hasta el sábado para comprarlo por un precio más asequible. Aún así, en algunas farmacias de Zaragoza ya el viernes empezaron a bajar los precios de los test con el fin de atraer al público.

Bajada general de ventas

El mercado de los test de antígenos se vio colapsado durante las fiestas de Navidad y llegó un punto en el que el aluvión de peticiones dejó el estoc a cero. Muchas distribuidoras, tal y como contó este diario, vieron negocio ante la elevada demanda y de hecho empezaron a encarecer el precio.

Los dos o tres euros arriba que empezaron a costar sobre su precio de antes de Navidades no fueron impedimento para que la sociedad, ante la explosión de contagios, los siguiera comprando. Fue entonces, ante la libertad de fijar precios diferentes, cuando se exigió al Estado que tomara partido en esta situación de igual modo que hizo con las mascarillas.

A pesar del incremento de las ventas de antígenos durante este fin de semana en Aragón, la dispensación semanal general ha decrecido por primera vez en la comunidad desde que comenzó la séptima ola. Según datos de la consultora Iqvia, esta situación se ha producido en todo el país salvo en las islas, donde las ventas han seguido al alza. Sin embargo, en el resto de comunidades la caída ha sido la norma una vez pasados los días punteros de Navidad.

En concreto, en la primera semana de 2022 en Aragón se han vendido unos 268.000 test de antígenos y en el estoc, en este periodo, había casi 145.000. Durante la séptima ola, cada aragonés gastó una media de 3,45 euros en estos productos, por encima de la media española de 3,10.