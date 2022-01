Los grupos parlamentarios que sustentan al cuatripartito (PSOE, Podemos, CHA y PAR) han presentado este miércoles una proposición no de ley para que el PP aclare si está en contra del trasvase del Ebro.

Después de las declaraciones del líder de los populares, Pablo Casado, en el congreso del partido a finales del pasado diciembre, en las que hablaba de "cuencas cedentes y cuencas deficitarias" y la necesidad de crear "infraestructuras" en zonas con crecidas y zonas con sequía, este fin de semana fue el líder del PP de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, quien ha vuelto a hablar de que "luchará" por un futuro trasvase del Ebro hacia el Levante.

Con estos mimbres, los socios de Gobierno en Aragón han reclamado al PP de Aragón que aclare su postura. En una comparecencia conjunta de la portavoz adjunta socialista, Pilimar Zamora; el protavoz de Podemos, Nacho Escartín; el de CHA, Joaquín Palacín, y la portavoz adjunta del PAR, Esther Peirat, han reclamado "contundencia" en la "defensa del Ebro y de la reserva hídrica que plantea el Estatuto de Autonomía de Aragón". Han criticado, asimismo, el "silencio" del líder del PP de Aragón, Jorge Azcón, respecto de las palabras del presidente de su partido, Pablo Casado, hace ahora justo un mes.

"Quiero decir hoy, en Castellón, que el PPCV no se ha olvidado del trasvase del Ebro, que lucharé por él. Es sensato, sostenible y quiero recordar que el Ebro trasvasa agua a Francia. Lo devolveré a la agenda política" Carlos Mazón - Presidente del PP de la Comunidad Valenciana

"Le pedimos al PP que se posicione en las Cortes y manifieste su opinión política. Defender el Ebro no es ir con botas de agua a los pueblos, es defender la reserva hídrica de nuestro Estatuto", ha reclamado la socialista.

Desde Podemos, Escartín ha insistido en que el trasvase "es un proyecto caduco, fuera de la legislación ambiental, insostenible, y lo que nos preguntamos desde Podemos es , ¿acaso a alguien le sorprendió que el único líder autonómico en el congreso del PP de Aragón fuera el de Murcia? Le toca a Azcón decir si seguirá los dictados de su partido o si va a defender el interés de Aragón", ha subrayado.

Para Joaquín Palacín, presidente y portavoz de CHA, las declaraciones del presidente del PP de la Comunidad Valenciana vuelven a poner "la espada de Damocles del trasvase del Ebro sobre todos los aragoneses". "Ha dicho que el PP no olvida el trasvase del Ebro, y los dirigentes del PP aragonés guardan silencio a una propuesta trasnochada e insostenible", ha criticado.

"El trasvase, ni siquiera pensarlo", ha defendido con rotundidad la portavoz adjunta del PAR, Esther Peirat. "Pedimos que no se juegue con un asunto tan sensible para Aragón y que no se utilicen políticamente las crecidas del Ebro", ha reclamado Peirat, que ha recordado que el "Estatuto es una ley orgánica de obligado cumplimiento para todos".

"El agua es vida, desarrollo, futuro y más aún en una tierra como Aragón, de agricultores, ganaderos y agroindustria. El PAR siempre actuará de parapeto contra cualquier intención trasvasista", ha insistido.

El PP reacciona con una declaración institucional

El Partido Popular en Aragón es consciente del impacto que puede tener mostrar dudas en este asunto tan sensible en Aragón como el trasvase del Ebro. Por eso, apenas media hora después de la rueda de prensa del cuatripartito, el PP ha vuelto a convocar a los medios de comunicación para plantear su propia iniciativa en este asunto.

En concreto, han presentado una declaración institucional en la que plantean el "rechazo a cualquier propuesta del trasvase del Ebro" y piden el impulso de "las obras hidráulicas contempladas en el Pacto del Agua, para poder garantizar la reserva hídrica de 6.550 hm3 recogida en nuestro Estatuto de Autonomía, y exige al Gobierno de España, al Gobierno de Aragón y a los partidos que los conforman, compromisos políticos y presupuestarios para su desarrollo inmediato como motor de desarrollo de la comunidad aragonesa".

"Lamentamos que una vez más, los grupos que apoyan al Gobierno hayan intentado fragmentar a la sociedad aragonesa, utilizando de forma partidista y electoralista el tema del agua", ha expresado la portavoz del PP en las Cortes de Aragón, Mar Vaquero.

Ante las palabras del presidente del PP de la Comunidad Valenciana, Vaquero ha insistido en que "el PP en Aragón, ante cualquier propuesta del trasvase, mostrará su rotundo rechazo".

En relación con las palabras del presidente de su formación, Pablo Casado, que han sido recordadas por el cuatripartito par plantear su iniciativa, Vaquero considera que "el presidente Casado no se refirió a ningún tipo de trasvase que afectara a Aragón" y que sus palabras "fueron sacadas de contexto" y ha asegurado que Azcón "lo aclaró y lo dijo alto y claro en su primera entrevista: no apoyaremos ningún trasvase del Ebro".