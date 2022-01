Nueva oportunidad para los docentes en Aragón. El Departamento de Educación ha lanzado este miércoles un nuevo llamamiento extraordinario para cubrir un total de 46 plazas que se corresponden a contratos de larga duración. De este modo, según han explicado fuentes de la consejería, se abre el proceso selectivo al personal que no esté en listas, siempre que cumplan los requisitos. Los interesados pueden postularse hasta las 15.00 horas en esta dirección.

Se trata de vacantes por bajas largas, excedencias o reducciones de jornada que han quedado sin cubrir y que, unido a la elevada cifra de profesores contagiados por covid, carecen de aspirantes al estar estos en las listas ordinarias para las convocatorias diarias que está haciendo Educación. Es decir, que el déficit de candidatos deja estas 46 plazas vacías y de ahí el carácter urgente y extraordinario para cubrirlas.

Se abre el proceso selectivo al personal que no esté en listas, siempre que cumplan los requisitos. Los interesados pueden postularse hasta las 15.00 horas.

Desde el primer trimestre ya se han realizado varios llamamiento extraordinarios de esta tipología, pero dado el momento actual de situación epidemiológica y de bajas laborales la convocatoria de Educación cobra más importancia.

Más allá de este anuncio extraordinario, el departamento mantiene los llamamientos ordinarios diarios de plazas de profesores que surgen por los positivos que, jornada tras jornada, se suceden entre los docentes. Las convocatorias se pueden seguir aquí. Hasta la fecha ya se ha sustituido a más de mil profesores de baja en Aragón, mientras que las aulas cerradas por covid son unas 50, según los últimos datos.

Uno de los problemas que se está encontrando la Administración es la renuncia a los puestos de algunos aspirantes al tratarse de contratos de cuatro o cinco días

Uno de los problemas que se está encontrando la Administración es la renuncia a los puestos de algunos aspirantes al tratarse de contratos de cuatro o cinco días.

De hecho, desde la consejería de Educación insisten en que si no se va a acudir al puesto solicitado, ni siquiera se tramite la solicitud. "Renunciar al puesto de trabajo o no incorporarse al mismo una vez que se hubiere hecho pública la adjudicación supone el decaimiento definitivo de todas las listas en las que se encuentre incluido el aspirante. No se podrá alegar ninguna causa de suspensión para no incorporarse al lugar adjudicado", advierte.