Julia Guerrero, ingeniera informática zaragozana, ha sido la ganadora de los IV premios WonNow, de CaixaBank y Microsoft, al tener el mejor expediente académico. Pese a su juventud, acumula varios premios importantes y es una activa divulgadora científica.

-Ha recibido el premio al mejor expediente académico WonNow, ya recibió una beca de Google y el premio nacional de ESO… ¿Siguen haciendo ilusión los premios o se acostumbra?

- Sí, siguen haciendo ilusión, siempre da satisfacción que se reconozca tu trabajo.

-Va a invertir los 10.000 euros del premio en actividades de divulgación. ¿Esto es decisión suya o un requisito del premio? ¿No se permitirá ni una cena?

-(Ríe) No sé cómo lo gastaré del todo, ya veremos. Pero gran parte irá para actividades de divulgación, porque siempre he estado muy involucrada en ellas y las disfruto, además son importantes para fomentar vocaciones científicas entras las mujeres, es una gran satisfacción.

-En estas actividades dice que le gusta mostrar a las niñas lo que se disfruta con la actividad científica. ¿Qué es lo que le gusta de su área?

-Por un lado, que nunca se deja de aprender, de descubrir cosas nuevas con las cuales, además, se cambia el mundo, puedes aportar cosas. En la práctica, las chicas tienen una imagen errónea, piensan que trabajamos solas ante el ordenador, cuando la realidad es que, por ejemplo en mi grupo, hay mucho trabajo en equipo.

-Está haciendo el doctorado en el grupo Graphics & Imaging Lab del I3A, en la Universidad de Zaragoza, ¿a qué se dedica exactamente?

-El grupo se encarga de informática gráfica, generación de imágenes por ordenador. Yo en concreto estoy investigando sobre la percepción de materiales, para entender mejor cómo el cerebro interpreta los materiales que percibimos a través de la vista, con ayuda de Inteligencia Artificial. Lo cual a su vez permitirá generar imágenes realistas, que se puedan modificar de forma más intuitiva.

-Volviendo a su vocación divulgadora, ¿qué problemas sigue viendo en sus charlas a la hora de que las chicas opten por carreras STEM?

-Sigue habiendo estereotipos, piensan que son difíciles, que son para chicos. También hay mucho desconocimiento de lo que hacemos, como lo que le decía del trabajo en equipo. Es importante que tengan referentes cercanos, a mí por ejemplo me gusta dar charlas en mi colegio, para que vean que yo también estudié allí y se puede conseguir. Es importante tener referentes de mujeres científicas históricas, y muchas de ellas han sido silenciadas a lo largo de la historia. Pero Marie Curie queda lejos (ríe).

-Pero el problema de la presencia femenina en la ciencia persiste. ¿Es usted la única mujer en su grupo de investigación?

-No, no soy la única, somos dos doctorandas y otra que se va a incorporar. Además, de dos directores de tesis, una es mujer, Belén Masiá, lo cual también ayuda a que se incorporen más chicas. Pero aunque en mi grupo en concreto la cosa no esté tan mal, es un ejemplo raro; en la carrera y el máster había muy pocas chicas, había clases en la que estaba yo sola.

-Usted ya ha estudiado en el extranjero, y con su currículum no le faltarán ofertas, ¿se puede vivir bien de la investigación en Zaragoza y en España en general?

-Se puede hacer carrera, pero es cierto que en Investigación faltan muchos recursos y fuera hay buenas oportunidades. Pero en Zaragoza hay mucho talento e investigaciones con gran impacto internacional, aunque aquí no se conozca tanto. A mí me gustaría quedarme aquí. Por lo pronto los cuatro años de doctorado. Es muy difícil anticipar qué pasará luego, pero si tuviera que decirlo ahora sí querría quedarme, me atrae la investigación y la docencia.