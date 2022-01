Aragón exige "igualdad" en la candidatura con Cataluña para los Juegos Olímpicos de Invierno del 2030 o "da por imposible" la realización de los mismos. El presidente de la comunidad autónoma, el socialista Javier Lambán, así lo ha advertido a través de las redes sociales en contestación a la presentación que hizo este viernes la Generalitat en la que su consejera de Presidencia, Laura Vilagrà, habló de una "candidatura catalana fuerte" en la que la participación de Aragón se reducía en términos de "colaboración".

"O vamos de la mano, en igualdad, liderados por el COE o no habrá candidatura", ha afirmado Lambán, quien ha recordado que la postura catalana se ha hecho pública en víspera de una cumbre entre Lambán y su homólogo catalán, Pere Aragonés; para abordar esta candidatura. De hecho, ha afirmado que va a aprovechar ese encuentro para "reconducir" de la situación. Así lo espera, puesto que el tuit acaba con un "Ojalá".

Vilagrà realizó una rueda de prensa para avanzar los detalles de la candidatura catalana tras reunirse con las comarcas pirenaicas, a pocos días de que se produzca la cumbre entre presidentes. En la misma afirmó: "Desde hace algunos meses estamos haciendo un trabajo técnico con los comités olímpicos para ver qué disciplinas se podrían hacer en el Pirineo catalán y lo que queremos hoy es salir de aquí con una candidatura catalana fuerte en la que se desarrollen las máximas disciplinas posibles, pero que también podamos colaborar con otros territorios y otros países en algunas disciplinas para las que Cataluña no tiene las infraestructuras adecuadas", explicó.

Con la propuesta de @LauraVilagra son imposibles los Juegos de Invierno de 2030. O vamos de la mano, en igualdad, @GobAragon y @Generalitat_cat liderados por el @COE_es, o no habrá candidatura. La semana que viene veré a @perearagones y a @COE_Presidente. Ojalá lo reconduzcamos — Javier Lambán (@JLambanM) 22 de enero de 2022

"Sobre las disciplinas, no hay nada cerrado y se está trabajando con los comités olímpicos. Nosotros hemos puesto a disposición nuestros equipamientos, nuestras infraestructuras deportivas que tenemos en estos momentos y en las que tenemos potencial. Queremos que sea una candidatura catalana, en el centro de los Pirineos catalanes y a partir de aquí externalizar aquellas en las que no seamos capaces de dar con plenas garantías y se tenga que hacer una inversión muy importante que no tuviera después sentido porque en nuestro Pirineo no se desarrollan estas disciplinas de forma habitual", añadió.

En la documentación facilitada por la Generalitat a los medios, entre esos territorios se menciona a Francia y a Andorra. Fue en el turno de preguntas de los periodistas cuando Vilagrà fue cuestionada sobre la posibilidad de tener escenarios de los Juegos en Aragón. "Sí, es posible. Es posible que alguna disciplina se hiciera en Aragón. Es un tema en el que se está trabajando y no hay nada cerrado", respondió Vilagrà

Azcón: «No vamos a tolerar menosprecios de nadie"

Unas declaraciones que rápidamente tuvieron contestación ayer por parte del PP de Aragón. El alcalde de Zaragoza y presidente del partido en la comunidad, Jorge Azcón, fue mucho más vehemente a través de su cuenta de Twitter. «No vamos a tolerar menosprecios de nadie. Trasladaré de inmediato al presidente de la Generalitat y a la alcaldesa de Barcelona que la candidatura de España a los Juegos Olímpicos será en estricta igualdad o no será. ¡Aragón no va a permitir desprecios como éste!», insistió.

Pero no han sido los únicos en mostrar su disconformidad. Este sábado el líder de Cs en Aragón, Daniel Pérez Calvo, ha asegurado que "solo" la comunidad autónoma de Aragón ofrece la estabilidad política y social que requiere la organización de unos Juegos Olímpicos de Invierno. Por eso, ha señalado, lo que diga Pere Aragonès y la Generalitat de Cataluña "nos la trae al pairo".

Desde el cuatripartito que sustenta el Gobierno de Aragón solo se ha pronunciado el PAR. El vicepresidente de la formación, Roque Vicente, ha rechazado "el despreció" a la comunidad por parte de Cataluña. "De ninguna admitiremos comernos las sobras de otros, porque eso equivaldría a admitir que se rebaje y minusvalore la capacidad de Aragón para estar al primer nivel, a la altura del desafío. Después de estar muy cerca de obtener la designación con Jaca 98 por ejemplo, después de haber conseguido grandes avances en las estaciones, después de haber izado la bandera de la nieve de Aragón hasta lo más alto, no debemos aceptar un papel secundario por imposición, nada menos que en una cita olímpica", ha añadido.

Por otro lado, Cepyme Aragón ha considerado "inadmisibles" las declaraciones realizadas por la consejera de Presidencia de la Generalitat de Cataluña, Laura Vilagrà, que "ha relegado a un segundo plano" la participación de Aragón en la candidatura de los Juegos de Invierno de 2030. Desde la comunidad, representantes políticos, sociales y empresariales "hemos mostrado siempre nuestro interés y apoyo a este proyecto que, sin duda, aportará visibilidad al territorio y generará un importante desarrollo socioeconómico", ha defendido en una nota de prensa la entidad.