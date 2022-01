El experto en finanzas internacionales acaba de lanzar su libro Liderazgo en acción, que presentó el pasado miércoles en Zaragoza en la que fue su casa, en el espacio Ibercaja Patio de la Infanta. Recoge los artículos que ha publicado en medios de comunicación a lo largo de su vida profesional, así como las entrevistas concedidas y algunas noticias relacionas con él.

Entró en Ibercaja (entones llamada Cazar) el 1 de octubre de 1972 y apenas dos meses después (el 7 de diciembre) escribió una carta al director general de la entidad, José Joaquín Sancho Dronda, en la que explicaba por qué Zaragoza era mejor sitio que Valencia para acoger a Ford y proponía un plan para atraer a la industria del automóvil. «El día 9 me llamó a su despacho y me dijo: Joaquín, adelante. Tienes todo mi apoyo», recuerda Abós. Así es cómo comenzó la dura batalla por lograr captar una gran fábrica de coches, un proceso en el que se sondearon a varios multinacionales.

«La fusión de Ibercaja y Unicaja era mejor solución»

El que fuera 15 años subdirector general de Cazar, la anterior denominación de Ibercaja, observa con distancia y consideración la salida a bolsa anunciada esta semana por el banco. «Les deseo suerte», afirma Joaquín Abós, que recomienda a sus gestores «visión, iniciativa y amplitud de miras» para afrontar este importante proceso. «Una entidad financiera es una cosa viva y frágil», recuerda quien ha ocupado altos puestos en grandes corporaciones como el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (1993-1999), el Atlántico (1989-2002) o el Hispano Americano (1987-1989).

Lamenta, no obstante, que cuando se desató el baile de integraciones bancarias «no se fusionara con Unicaja», de Málaga, ciudad en la que vive este exdirectivo financiero desde hace 18 años. «Hubiera sido la mejor solución. Los dos eran cajas de ahorros, no había solapamientos, estaban bien capitalizadas, con la cartera de riesgos controlada y no se habían sobrepasado en el crédito inmobiliario», explica. «La fusión no se hizo por personalismos, es decir, por la falta de visión y liderazgo», afirma.

Ese es el camino que él habría elegido si hubiera sido el director general de Ibercaja, puesto que dice que habría ocupado «si no me hubiera ido al Hispano Americano en 1987». «José Luis Martínez Candial -presidente de la entidad- quería que fuese yo. Le di un disgusto», asegura. El cargo lo acabó ocupando Amado Franco.