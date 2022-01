Tan solo un euro y cincuenta céntimos, esa fue la inversión que llevó a cabo hace unos días el nuevo millonario anónimo de Barbastro. «Una rentabilidad estupenda, la verdad» aseguraba Javier Subías, propietario del estanco número cinco de la capital del Somontano, el lugar donde se emitió el boleto ganador del sorteo de El Gordo de la Primitiva.

Durante este lunes no se consiguió averiguar la identidad del propietario del premio. En total, la cuantía asciende a 10.583.442 euros al ser el único acertante de Primera Categoría en el sorteo celebrado este pasado domingo. «Ha habido bulos y muchos comentaban si era este o aquel pero la verdad es que no sabemos quien ha sido o si ha sido entre varios», aseguraba Javier.

«Es una apuesta automática, el ganador no eligió los números sino que pidió una apuesta y fue al azar», comentaba Javier Subías que pasó toda la mañana atendiendo a las felicitaciones de amigos y vecinos. Según Loterías y Apuestas del Estado, este es el premio más grande repartido en lo provincia de Huesca y el segundo más grande repartido por el sorteo de la Primitiva en todo el territorio español.

El propietario aseguró que la noticia fue una verdadera sorpresa para él. «Yo me enteré el domingo por la noche. A las once me llamó la dueña de la administración de lotería y empezó a decirme que enhorabuena y que era un gran premio, hasta que no me mandó el enlace con la noticia no sabía de que me estaba hablando», asegura el dueño de este establecimiento familiar que lleva ya 40 años en la localidad.

Tanto Javier como sus cuatro compañeras de trabajo (una hermana, una cuñada y dos amigas de la familia) están «súper contentos» y agradecidos con «los clientes que cada día son los que siguen confiando en nosotros». Además aseguran que esto es solo el principio y que después de un premio tan elevado la suerte se ha quedado con ellos y advierten que su intención es «seguir dando muchos más premios».