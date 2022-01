La protección de datos se ha convertido en un tema de vital importancia no solo para las empresas sino también para las administraciones y los ayuntamientos, que deben garantizar este derecho de los ciudadanos en todos los trámites municipales, como registrarse en algún servicio, rellenar encuestas o formularios o el pago de tasas e impuestos ya sea de manera presencial o a través de internet. Una cuestión que cobra cada vez mayor protagonismo, como demuestra la celebración, el 28 de enero, del Día Europeo de la Protección de Datos.

Para dar respuesta a esta situación, la Diputación de Zaragoza ha puesto en marcha un servicio pionero en España para asesorar a los alcaldes y secretarios municipales en la aplicación de la Ley de Protección de Datos. La iniciativa, que ya está siendo replicada por otras diputaciones provinciales, combina sesiones presenciales y asesoramiento a distancia. El delegado de Protección de Datos de la DPZ ya ha estado en 139 localidades para conocer de primera mano sus necesidades y explicarles cómo deben aplicar la normativa. Las visitas continuarán cada semana hasta llegar a los 292 municipios zaragozanos.

“Somos conscientes del esfuerzo que deben hacer las entidades locales para cumplir con toda una serie de obligaciones en unos ámbitos que hace unos años ni siquiera existían y que evolucionan muy rápido y de forma muy rápida”, destaca la diputada de Transparencia y Protección de Datos de la Diputación de Zaragoza, Cristina Palacín. “Desde la Diputación de Zaragoza tenemos la misión de liderar esta adaptación de los ayuntamientos, sobre todo de los más pequeños, a una nueva sociedad caracterizada por la necesidad de gestionar la información de la ciudadanía respetando sus derechos fundamentales”.

¿Qué es este nuevo servicio?

A través de este nuevo servicio de asesoramiento se pretende, en primer lugar, que los ayuntamientos de la provincia puedan adecuarse a la ley y no tengan que sufragar el gasto que supone tener que acudir a empresas privadas que les presten este servicio. Y, en segundo lugar, acercar al personal municipal la figura del delegado de Protección de Datos, para que sirva de referencia clara donde acudir para resolver las dudas que se plantean en el día a día sobre el tema.

El servicio combina visitas presenciales, formación y atención permanente y directa, además de facilitar a los consistorios recursos materiales y documentación en formato electrónico. Asimismo, la DPZ pone a disposición del personal municipal y de los ciudadanos un correo electrónico (rgpd@dpz.es) al que acudir en caso de consultas o emergencias.

“Los secretarios y resto de personal municipal con el que se ha contactado han demostrado un enorme grado de responsabilidad ante la necesidad de cumplir adecuadamente con la normativa de protección de datos. Se intenta así que los ayuntamientos asuman una actitud lo más proactiva posible en el cumplimiento de la ley”, subraya Palacín.

¿En qué consisten las sesiones?

En las sesiones que comenzaron el mes de junio, el delegado de Protección de Datos de la Diputación de Zaragoza, el abogado y doctor en Derecho Roberto L. Ferrer Serrano, acude presencialmente a los municipios para conocer en persona qué necesidades tienen los ayuntamiento, informarles de las obligaciones en esta materia y explicarles cómo puede ayudarles la institución provincial en la aplicación de la normativa.

Además, se revisa la situación de cumplimiento del municipio y se entrega una guía de la ley de protección de datos editada por la propia DPZ, en la que se especifica el Reglamento Europeo de Protección de Datos, y la nueva Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantías de Derechos Digitales.

“Los ayuntamientos puedes encontrar en ella una referencia básica que les oriente y facilite de forma amena ante los complejos conceptos que conlleva el tratamiento de datos de carácter personal”, recalca Ferrer, quien además asegura que si la administración incumple la ley no tiene multas económicas, pero sí sanciones y apercibimientos.

“Eso no quiere decir que la situación sea menos grave porque el funcionario que incumple la normativa está sujeto a un expediente disciplinario. Se contempla como una infracción muy grave, se publica en boletines y se traslada al Justicia de Aragón, con lo cual, y aunque no exista una sanción económica, la situación no es inocua”, agrega.

¿Cuáles son las preguntas más frecuentes?

Lo que más requieren los alcaldes y secretarios es información para poder cumplir con la normativa: cómo tienen que incluir las cláusulas informativas, cuándo tienen que pedir consentimiento para tratar los datos, o cómo se deben instalar cámaras de seguridad, entre otras muchas cuestiones.

“Algunos ayuntamientos no habían incluido cláusulas de información o las tenían desactualizadas, por ejemplo, en los correos electrónicos. Lo mismo sucede con externalizaciones de servicios que no estaban correctamente documentadas, para lo que se les ha proporcionado modelos contractuales para solucionarlo. En otros casos se han resuelto dudas acerca del acceso a la información municipal por parte de los ciudadanos, empleados públicos o incluso cargos electos”, explica Ferrer.

Por otra parte, el delegado hace hincapié en la idea de que hay “una desconexión entre el número de vecinos de un ayuntamiento con la problemática de protección que se presenta”. “Que un ayuntamiento sea pequeño no significa que tenga menos problemas de protección de datos”, subraya.

¿Qué es la figura del delegado de Protección de Datos?

El delegado de Protección de Datos es una figura que la ley impone a los órganos de las administraciones públicas, en este caso a los ayuntamientos cualquiera que sea su tamaño, y que sirve de puente entre las instituciones y la ciudadanía, así como entre los consistorios y la Agencia Española de Protección de Datos, para informar, asesorar y solventar las cuestiones que se puedan plantear en esta materia y supervisar su cumplimiento.

En el caso de la Diputación de Zaragoza esta labora la presta Roberto L. Ferrer Serrano, tanto para la propia institución como para los 292 ayuntamientos de la provincia.

¿Qué es la Ley de Protección de Datos?

La plena aplicación del Reglamento Europeo de Protección de Datos, así como la entrada en vigor de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y garantía de los Derechos Digitales, supusieron dos importantes hitos en las garantías para los ciudadanos acerca del tratamiento de sus datos personales, tanto por parte de las entidades de carácter privado, como por las Administraciones Públicas.

Entre otras medidas, en la DPZ se ha puesto en marcha un Comité de Seguridad de la información y Protección de Datos, encargado de coordinar y centralizar todas las iniciativas de la institución en materia de seguridad electrónica y protección de la información, que tiene como objetivo además implementar la normativa que regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la administración electrónica, así como determinar la política de seguridad que ha de emplear la DPZ en la utilización de los medios electrónicos.