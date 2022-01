Un total de 1.122 aspirantes de Aragón optan este sábado a una de las plazas de Formación Sanitaria Especializada, más conocidas como MIR (Médico Interno Residente). Los exámenes tendrán lugar a partir de las 16.00 horas y las sedes serán las Facultades de Educación y de Derecho de la Universidad de Zaragoza. Los opositores se irán incorporando a las aulas de forma escalonada a partir de las 15.00 horas.

En total serán 28.714 en toda España los que se presentarán a uno de los puestos ofertados, que alcanzan los 10.634 en toda el país en Medicina, Farmacia, Enfermería y de las titulaciones del ámbito de Psicología, Química, Biología y Física. Se trata, según el Ministerio de Sanidad de la mayor oferta aprobada hasta el momento, con un incremento del 3,8%, con respecto al año pasado y del 9% en relación al 2019. El 7% de las plazas se reserva para personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33% (745 plazas en total).

En el caso de la comunidad, se ofertan un total de 329, de las que un centenar corresponden a Medicina familiar y comunitaria (75) y Enfermería familiar (34), además de Pediatría (16), Enfermería de la Salud Mental y Psiquiatría (11), Enfermería Obstretrico-ginecológica (10), Geriatría y Cirugía Ortopédica y Traumatología (8), Cardiología, Cirugía General y del Aparato Digestivo (6), entre otras especialidades.

El examen se celebrará, además de en Zaragoza en otras 27 localidades de todo el país. A nivel nacional, en la titulación de Medicina, la oferta es de 8.188 plazas (incremento de un 2,5%); y la especialidad con mayor oferta es Medicina Familiar y Comunitaria con 2.336 plazas. A ellas aspiran 13.060 médicos, un 52% de los aspirantes de universidades españolas finalizaron sus estudios en 2021.

La oferta de la titulación de Enfermería asciende a 1.822 plazas, un 8,3% más que en la convocatoria previa. La especialidad de Enfermería con mayor oferta de plazas es Enfermería Familiar y Comunitaria con 748 plazas (incremento 8,1%). El número de aspirantes de Enfermería es de 7.915.

En el resto de las titulaciones la oferta es de 309 plazas en Farmacia y el número de aspirantes 1.711, 204 plazas ofertadas para las titulaciones del ámbito de la Psicología y 4.435 aspirantes, 46 plazas ofertadas en Biología y 1.107 aspirantes, 43 plazas en Física y 245 aspirantes y 22 plazas en Química a las que concurren 241 aspirantes.

Las pruebas de acceso constarán de 200 preguntas más 10 de reserva y la duración del examen de alrededor de cuatro horas y media. En la celebración de las mismas colaborarán unas 2.000 personas. Todos los participantes deberán respetar las instrucciones covid antes, durante y tras la realización del ejercicio, informan desde el Ministerio de Sanidad.

Las 6M de la prevención

Las medidas de prevención, están recogida bajo las 6M: mascarilla, metros, manos, menos contactos, más ventilación y actividades al aire libre y me quedo en casa con síntomas o diagnóstico, o si soy contacto o espero resultados. Estas medidas han provocado una gran polémica ya que se han hecho públicas horas antes de la celebración de la prueba y no se ha dado ninguna opción para los positivos o confinados, salvo que lo tendrán que hacer el año que viene; por lo que los estudiantes aseguran que ante la duda, no se harán el test hasta después del examen.