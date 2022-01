Zaragoza celebra la festividad de San Valero este 2022 todavía sin recuperar la apariencia de normalidad previa a la pandemia de coronavirus. Las mascarillas serán unos protagonistas más en todas las actividades que se celebrarán durante toda la jornada, así como todas las medidas activas aprobadas por el Gobierno de Aragón para frenar el avance del virus. Pero también es atípico el día festivo para la ciudad en el calendario laboral.

El día del patrón de la capital aragonesa no será festivo este año. Una situación extraña que pasa una vez cada varios años y que depende de en qué día de la semana caiga. En este caso, al ser el 29 sábado, el Ayuntamiento se vio obligado a mover la festividad en los calendarios labores y académicos.

La razón fue práctica. Y es que, a efectos prácticos, no trasladarlo de fecha hubiese significado que muchos trabajadores perdieran ese festivo, fundamentalmente aquellos cuya jornada laboral discurre de lunes a viernes. En el caso de haber sido domingo, no se hubiese dado ese problema, ya que automáticamente pasa al lunes. Ante esa situación, el pleno del ayuntamiento acordó mover la festividad, aunque el proceso no estuvo exento de polémica ni de debate.

La primera decisión fue desplazar el festivo a este viernes 28, una decisión que no gustó a todos. Los principales perjudicaron eran el sector del comercio, que estalló y amenazó con ir a la huelga. Los motivos que esgrimieron los sindicatos es que, de esta manera, perdían la posibilidad de juntar dos días de fiesta, una situación que muy pocas veces se da para estos trabajadores a lo largo del año, y que permitía mejorar la conciliación familiar.

Esto sí que producía si el día elegido era el lunes 31, como definitivamente ocurrió días después, una vez que el Ayuntamiento reculara en su decisión inicial, aunque no todos se mostraron plenamente satisfechos con la resolución a este conflicto.