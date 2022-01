Desde este espacio los Gestores Administrativos contestamos a las cuestiones que nos traslades. Hoy respondemos a una pregunta sobre los requisitos a los que hay que poner atención para justificar la ayuda de apoyo a la solvencia empresarial por el covid-19.

PREGUNTA: Buenos días, soy autónomo. El Gobierno de Aragón me concedió la ayuda de apoyo a la solvencia empresarial por el covid-19 correspondiente a la primera convocatoria , que me ingresaron el pasado 22 de noviembre. También solicité posteriormente dicha ayuda en la convocatoria adicional, y me la denegaron por no estar al corriente de obligaciones tributarias con la comunidad autónoma de Aragón, según me indicaron en la resolución. ¿Qué tengo que hacer en este caso? ¿Puedo perder la ayuda de la primera convocatoria? JOSÉ LUIS CASTILLO (ZARAGOZA)

Hola, José Luis. Aprovechando tu pregunta voy a hacer un repaso a los requisitos que se deben cumplir para consolidar la ayuda recibida en la primera convocatoria y las opciones respecto a la denegación de la segunda.

Respecto a la aportación concedida, tienes de plazo hasta el 3 de marzo para presentar la documentación que justifique la aplicación del dinero al pago de las deudas objeto de subvención. Para los que han recibido también la asignación de la segunda convocatoria, el plazo termina el 11 de abril.

Si hubieras recibido las dos, que no es tu caso, la documentación justificativa sería única con el total de las dos cuantías hasta el 11 abril y debes presentarla en la misma página web en donde se hizo la solicitud, teniendo en cuenta, que hasta 6.000 € basta con una declaración responsable, de 6.000 € a 20.000 € mediante la presentación de una cuenta justificativa, y más de 20.000 € con un informe de auditoría adicional.

Además de la justificación anterior, debes de mantener la actividad hasta el 30 de junio de 2022. Si fueras una sociedad no podrías repartir dividendos durante el 2021 y el 2022 ni incrementar la retribución de la alta dirección de la empresa.

Otros dos requisitos que no deben olvidarse por ser a mayor plazo son:

Que en el plazo de un mes desde que hayan transcurrido dos años desde la concesión de la ayuda, las sociedades tienen que aportar un certificado acreditativo de no haber aprobado los incrementos de la retribución de la alta dirección anteriores.

de no haber aprobado los anteriores. Que durante diez años hay que guardar copia de las facturas o documentos que justifican la aplicación de la ayuda recibida.

La denegación de la subvención de la segunda convocatoria no te afecta a la concesión de la primera. Respecto a la segunda tenías el plazo de un mes para interponer recurso de reposición desde el día siguiente de la publicación de la resolución de la convocatoria, o dos meses para un recurso contencioso-administrativo.

Si el motivo de la denegación es que tenías deudas con la Comunidad Autónoma, deberías pagarlas urgentemente y solicitar un certificado de que no tienes deudas pendientes actualmente. Con esa documentación, esperar que la resolución del recurso valore que dichas deudas, pagadas a posteriori, no debían de condicionar la concesión de la ayuda.