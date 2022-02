La Iglesia española está investigando, con la supervisión del Vaticano, 215 casos de pederastia, de los que 15 se habrían producido en las diócesis aragonesas. Unos supuestos abusos sexuales que también están en manos de la Fiscalía General del Estado y del Congreso, que está pendiente de aprobar la constitución de una comisión parlamentaria que solicitaron Unidas Podemos, ERC y EH Bildu. El PSOE, según han destacado a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA fuentes de la formación, decidirá su posición respecto de la comisión del Congreso sobre la pederastia en unos días porque ésta "no necesariamente debe ser" la vía más adecuada.

Zaragoza es la provincia en la que más asuntos de este tipo están bajo sospecha. Según el listado publicado este lunes por El País, hay ocho registros que afectan al colegio Escolanía de Infantes del Pilar de Zaragoza, en el que se enseña a los conocidos como infanticos, (entre los años 1964 y 1985 y cuyo responsable está sin identificar); en el colegio Calasancio Escolapios Zaragoza (en 1975 cuyo autor está sin identificar); el Colegio Montearagón de la Organización Fomento en Zaragoza (1989-90 y cuyo responsable está identificado como F. R.); en el colegio La Salle Montemolín de Zaragoza (1967-73 por parte del hermano M.); el colegio Romareda de Zaragoza de los Agustinos Recoletos (2002 – 2003 y cuyo acusado es I. A.); en el colegio Nuestra Señora del Pilar (año 2009 por J. G.); en el Seminario Nuevo de Zaragoza (de 1953 a 1954 por J. B.), y en el colegio Calasancio Escolapios (1965 a 1970 por el padre M.).

En Huesca hay cuatro casos. En el internado de los Salesianos (entre 1968 y 1973 por, supuestamente, F. C. y J. R.), en los Salesianos de Monzón (entre 1961 y 1965 por I. E.) y en el internado Sahún, en el colegio Nuestra Señora de Guayente, escuela de hostelería FP (entre 1994 y 1995 por J. B.).

En la provincia turolense destaca un caso entre 1949 a 1950 en Mas de las Matas en el que el encausado está identificado como C. P.; en el colegio La Salle de Teruel en 1977 a 1979 por, supuestamente, M. P. y en el seminario menor diocesano en 1969 por el padre P.

El presidente de los obispos españoles, el turolense Juan José Omella, explicó, cuando se hizo público esta investigación periodística, que ha sido remitido a todas las diócesis del país y a los religiosos, porque hay supuestos abusos cometidos en colegios, y que "van respondiendo poquito a poco" pero también pidió datos al diario. En cualquier caso Omella rechazó seguir el ejemplo de otros países como Portugal, cuya Iglesia ha encargado la investigación de los abusos a una comisión independiente, y defendió la estrategia de que sea cada diócesis la que se encargue de estudiar denuncias.

Y aseguró que cuenta con el apoyo del Papa y de la Congregación para la Doctrina de la Fe del Vaticano. "Nos parece el tratamiento más cercano a las personas, porque es complicado ir a Madrid y es más fácil en el lugar poder llevar esa investigación y ese acompañamiento de las personas. Tenemos que poner todos los medios y lo tenemos claro", afirmó.

Omella: "Tenemos que poner todos los medios y lo tenemos claro"

La parte política se sustenta en seis firmas aparecen en el documento que pide al Congreso la creación de una comisión de investigación sobre los casos de abusos sexuales a menores en el seno de la iglesia. Ninguna es de un diputado socialista. Están Jaume Asens y Sofía Castañón, de Unidas Podemos; Gabriel Rufián y Carolina Telechea, de ERC; y Mertxe Aizpurua y Bel Pozueta, de EH Bildu. Están tres de los principales partidos aliados de los socialistas, pero no los socialistas.

Fuentes parlamentarias apuntaron a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, al ser preguntadas por la posición del PSOE, que los tres representantes que tienen en la Mesa del Congreso, incluida la presidenta, Meritxell Batet, se pronunciarán este martes a favor de la tramitación de una comisión de investigación sobre los abusos. Ello permitirá superar el primer escollo, el de la Mesa, que no siempre ha sido fácil.

El paso decisivo no es el de la Mesa, sin embargo. Es el de la Junta de Portavoces. Dentro de ocho días, cuando se reúna, los representantes de los grupos parlamentarios tendrán sobre la mesa la posibilidad de incluir en el orden del día del pleno que venga a continuación la constitución de la comisión sobre los abusos en la iglesia. Si hay mayoría a favor de que así se haga, el pleno debatirá la propuesta, y si vuelve a haber mayoría, tendrá que formarla durante las siguientes semanas.

Sr. Presidente @sanchezcastejon: acabo de desnudar mi dolor en una radio por todos/as los niños y niñas abusados/as y violados/as por miembros de la Iglesia Católica desde hace décadas. Somos Memoria Histórica enterrada en vida. Denos ud la voz.https://t.co/6KPznoiFUg — Alejandro Palomas (@Palomas_Alejand) 26 de enero de 2022

Puede, no obstante, que la mayoría de los integrantes de la Junta no incorpore a la agenda del pleno esta comisión, en cuyo caso entraría en una fase de dilación arriesgada. Porque si pasa el periodo de sesiones, a finales de junio, y no se ha creado la comisión, ésta decaerá. Los grupos proponentes, o los que así lo estimen (dos como mínimo), deberán esperar al siguiente periodo (a partir de septiembre) para registrar la misma solicitud u otra similar.

Fuentes socialistas, en conversación con este medio, piden unos días de espera. Están el Gobierno y el partido reflexionando sobre cuál es el mejor instrumento para investigar los casos de pederastia cometidos por sacerdotes, pues reconocen que "no necesariamente el canal parlamentario es el más conveniente".

Además de su decisión, será crucial la del PNV, que ya ha dejado claro que la vía del Congreso no le complace. Sus preferencias pasan por la creación de una comisión de expertos independientes a instancias del Gobierno.