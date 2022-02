El consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda del Gobierno de Aragón, José Luis Soro, ha vuelto a poner de manifiesto que la nueva ley de Vivienda que aprueba este martes el Consejo de Ministros "invade competencias autonómicas". Además, ha declinado valorar el texto porque el Gobierno central no lo ha trasladado todavía a las comunidades autónomas. Como cuando se planteó ya en el mes de octubre, desde el Ejecutivo vuelven a expresar sus dudas por el proyecto.

"A pesar de que la competencia en materia de Vivienda es exclusiva de las comunidades autónomas, así lo reconoce el borrador de la ley estatal, no hemos recibido ningún texto en el que nos diga qué se va a aprobar hoy. Por prudencia, no voy a valorar algo que no conocemos", ha señalado Soro. "Sí que conocemos el texto que se manejó hace unos meses, los informes del Consejo General del Poder Judicial y los votos particulares y, después de todo esto, nos sigue preocupando que entendemos que en ese texto hay una invasión de competencias autonómicas", ha señalado.

El titular de Vivienda en Aragón se ha mostrado crítico con la normativa del Ejecutivo central. "Lo que no puede pretender el Estado es que, aludiendo a que tiene competencia para garantizar la igualdad o las bases de la actividad económica, entre a regular la vivienda", ha expresado, insistiendo de nuevo en que "desconocen" el texto definitivo que se ha aprobado este martes. "Cuando conozcamos el texto, que me enteraré a la vez que el resto de ciudadanos, a pesar de ser consejero competente en materia de Vivienda del Gobierno de Aragón, será cuando pueda analizarlo en profundidad".

De nuevo, desde el Gobierno aragonés se considera que la normativa impulsada desde Moncloa no atiende a las peculiaridades y a las necesidades de vivienda en Aragón.

Aunque Soro reconoce que "la limitación de precios en las zonas tensionadas es algo necesario", considera que este no es el problema más grave que se debe enfrentar en la comunidad.

"El problema es que es una ley muy centralista, están pensando en lo que pasa en Madrid y Barcelona. En Aragón hay 730 municipios que en absoluto el problema es la tensión de precios del alquiler; el problema que tenemos en la inmensa mayoría de municipios es que falta vivienda, y para eso estamos trabajando desde el Gobierno de Aragón. Y en eso ni piensa esta ley", ha lamentado.

Además, plantea que el hecho de que la limitación de precios dependa en última instancia de los ayuntamientos puede hacer que la ley se quede, prácticamente, "en papel mojado". "Incluso en Zaragoza, si se cumplieran los criterios que se aprueben y pudiera haber tensión de precios, eso va a depender de los ayuntamientos, y si estos deciden no actuar, tampoco se puede hacer nada. Se va a quedar en papel mojado", ha asegurado Soro.

Por otro lado, el titular de Vivienda ha criticado la negativa del PP desde el inicio. "El PP aún sin conocer el texto definitivo se permiten estar radicalmente en contra, con la coherencia de siempre, pero hay cuestiones que nos preocupa que aunque pudieran ser efectivas van a depender de que los ayuntamientos decidan aplicarlas o no", ha concluido.

El Gobierno central niega que la norma invada competencias

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha negado que la nueva ley de Vivienda invada competencias de las comunidades autónomas. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes, Sánchez ha manifestado que "no invade competencias autonómicas", sino que pretende "garantizar la igualdad de acceso al derecho a la vivienda".

La nueva normativa estatal, ha expresado, está amparada también por el artículo 47 de la Constitución Española, que reza que "todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada".

Asimismo, la ministra ha afirmado que esta norma "no va en contra de los grandes propietarios, sino de la especulación".